'Renuncié a mi vida por estar en Disney', Selena Gomez sobre su época de estrella infantil

Aunque Selena Gomez saltó a la fama como actriz infantil al protagonizar algunas de las series y películas más exitosas de Disney, en los últimos años la también cantante se había mantenido alejada del mundo de la televisión y la actuación, limitándose a estar detrás de cámara, participando en algunos proyectos como productora. Y es que según ha revelado recientemente, la experiencia que vivió como artista de la famosa casa productora sin duda no fue lo que ella esperaba, lo que incluso llegó a influir a la hora de decidir alejarse de la pantalla chica.

Fue durante el panel de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, TCA Summer 2021 Tour, en donde la actriz presentó su más reciente serie Only Murders In The Building, de la cual es protagonista, que Selena hizo referencia a sus años de estrella infantil, asegurando que a pesar del éxito que supuso esta etapa, en aquel momento no era consciente de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. “Renuncié a mi vida por estar en Disney a una edad muy temprana. No sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una niña que no sabía lo que hacía, sólo corría por el set…”, explicó.

La intérprete de Baila Conmigo explicó también las razones por las que ha decidido retomar su carrera dentro de la televisión, asegurando que ahora se siente más madura y consciente de lo que está haciendo, además de que en esta ocasión el papel que le ha tocado interpretar es más cercano a su realidad, a diferencia de los papeles que solía hacer en Disney, cuando le pedían actuar como una niña, cuando prácticamente era una adulta. “Ahora me siento como una esponja. Absorbo toda la sabiduría que puedo”, compartió la intérprete. "Resulta muy agradable regresar a la pantalla chica y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo”, agregó la intérprete, quien se dijo emocionada por retomar su carrera actoral.

No es la primera vez en la que Selena Gomez se ha referido a su paso por las filas de Disney, pues apenas en abril pasado, la actriz habló de los problemas de inseguridad que le trajo el ser vista bajo la luz de la chica perfecta que la compañía explotó sobre ella y bajo la cual el público solía verla. “Todavía vivo con la sensación de que la gente me sigue viendo como una chica Disney. Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta. Te consideran una figura a la que los niños admiran, y allí se lo toman en serio… Ahora me avergüenzo cuando pienso en esa actitud. Pero cuando el mundo te pone en un pedestal, piensas que no puedes hacer nada malo”, comentó a Vogue.

Se pronuncia en contra de las bromas por su trasplante de riñón

Con la misma sinceridad y transparencia con la que Selena Gomez suele hablar sobre su vida y lo que sucede en ella, se ha pronciado en contra de las bromas que se han hecho dentro de la trama de la serie The Good Fight, en donde se han referido al trasplante de riñón al que la artista tuvo que ser sometida en el año 2017 como consecuencia del lupus que padece, algo que sin duda no ha sido del agrado de la cantante, por lo que no ha dudado en fijar una postura al respecto, aprovechando la ocasión para hacer consciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

La protagonista de series como Wizards of Waverly Place ha respondido de forma tajante a los creadores de la serie, con unas palabras con las que se ha ganado el aplauso de sus miles de fans. "No estoy segura de cómo escribir chistes sobre trasplantes de órganos para televisión se ha convertido en una moda, pero tristemente lo ha hecho. Espero que en la próxima mesa de guionistas, cuando se presente uno de estos chistes de mal gusto, se denuncie inmediatamente y no llegue a emitirse", escribió en un mensaje que compartió en su perfil de Twitter, el cual concluyó con una invitación muy especial para sus fans: “Mis fans siempre me respaldan. Los amo. Si pueden, por favor apúntense para convertirse en donadores".

