Uno de los colaboradores más queridos de Ventaneando dio positivo a Covid-19

Los contagios por Covid-19 continúan en México, y el medio del espectáculo ha sido tocado por esta situación que sigue preocupando a varios famosos. Precisamente, a lo largo de estos días, se reportaron casos positivos entre algunas figuras que forman parte de importantes proyectos en TV Azteca, como ocurrió con Rebecca de Alba, quien es la actual conductora de MasterChef Celebrity. Tras esta noticia, se ha dejado saber que ahora es uno de los queridos conductores de Ventaneando quien ha sido tocado por el virus, por lo que con toda puntualidad se ha confirmado esta información a través de la emisión encabezada por Pati Chapoy, quien al inicio del programa de este 9 de agosto comunicó que realizaría una videollamada con su colaborador, al que han deseado una pronta recuperación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Para poner fin a la incertidumbre y a cualquier especulación, Pati dio a conocer que ha sido Pedro Sola quien resultó contagiado con Covid-19, por lo que abrió la conversación con el querido conductor, que desde su aislamiento en casa dio detalles de cómo pudo descubrir su diagnóstico, luego de realizarse una prueba rápida. “La semana pasada que me ardió un poco la garganta le hablé a mi amigo el doctor, que nos va a ver allí al estudio y le dije que me la llevara (la prueba). Me la llevó, me la hizo, de esas de hisopo, le puso en el plástico. Como ya íbamos a empezar a hacer el programa dijo: ‘No, salió negativa’, porque efectivamente tenía la raya de negativa, la puso en el sobre y yo me la eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente que estaba yo en mi cuarto, veo el sobrecito, lo saco y veo que tiene una raya tenue por otro lado, entonces busqué en el internet y me di cuenta que significaba que era positivo…”, relató.

Tras confirmar su contagio, Pedrito asegura que recibió las instrucciones del médico al que consultó, quien por otra parte le preguntó si ya se encontraba vacunado, algo que ocurrió desde hace ya varios meses, por lo que esto, de alguna manera, le ha servido para que los síntomas de la enfermedad no se manifiesten de forma agresiva. “Claro que hay que estar vigilante de la circulación del oxígeno en el pulmón y de la temperatura. Efectivamente, porque de repente un día antes sí había tenido como febrícula, pero ese día ya no tenía nada…”, dijo el conductor de muy buenos ánimos. “Todavía ese día me dolían un poquito las rodillas…”, agregó.

VER GALERÍA

Por su lado, Pati le recordó que, a pesar de extrañarlo en el foro, desea que permanezca en casa las dos semanas que recomiendan los médicos, haciendo énfasis en lo importante que fue el hecho de haberse vacunado en el momento y tiempo precisos. “En mí está el ejemplo de que vacunándose uno libra este problema, con ciertas molestias, pero una molestia como si me diera una gripa normal, nomás con la paranoia de que es Covid-19, pero al final de cuentas la gente que no se quiere vacunar está muy equivocada…”, dijo Sola, para luego revelar otro detalle de su diagnóstico cuando Pati le preguntó si tenía gusto y olfato: “Sí, porque fíjate que el virus con el que me contagié fue de esta nueva cepa, delta, que los síntomas no son que se te va el gusto ni se te va el olfato ni mucho menos, nada más que estuve leyendo que es 60 veces más contagiosa que la anterior…”, dijo.

¿Cómo se encuentran los demás integrantes de Ventaneando?

Ante la incertidumbre que generó el contagio de Pedrito, fue la misma Pati Chapoy quien reveló que se tomaron las medidas pertinentes, con lo cual han podido estar muy seguros de que las cosas marchan en orden. “Afortunadamente, todos nos hicimos pruebas y todos estamos negativos…”, agregó. En ese mismo tenor, la periodista de espectáculos Mónica Castañeda dijo: “Nos hicimos las pruebas, aquí ya se sanitizó, diariamente estamos con todos los cuidados, tenemos la sana distancia, cubrebocas todo el tiempo cuando no estamos nosotros a cuadro, pero todos los muchachos aquí traen cubrebocas, todos estamos bien…”.

VER GALERÍA