La emoción de Martín Fuentes por tener a sus hijas por primera vez en una de sus carreras

Fue un fin de semana lleno de emociones y adrenalina para la familia de Jacky Bracamontes, Martín Fuentes y sus cinco hijas. Y es que el clan por completo asistió por primera vez a una carrera de Martín, la cual se llevó a cabo en un autódromo de León, Guanajuato. Como era de esperarse, las más emocionadas fueron sus pequeñitas, quienes no perdieron la oportunidad de echarle porras a su papá y de disfrutar al máximo todo el ambiente que se vive en una carrera automovilística. Y es que aunque en ocasiones anteriores las pequeñas habían podido seguir las carreras de sus papá a través de internet y las tres mayores ya habían podido asistir a una que otra de forma presencial, esta fue la primera vez que las mellizas Paula y Emilia pudieron ver en acción a su papá en vivo y en directo.

A través de su perfil de Instagram, Martín ha compartido algunos vistazos de lo que fue su fin de semana, en donde lo hemos podido ver disfrutando al máximo de su familia y compartiendo con ellos de todo el ambiente de las carreras de autos. En algunas de sus publicaciones, se puede como fue Jackyta, la mayor de sus cinco hijas, quien se mantuvo al pendiente su papá en la pista, sin perder detalle de lo que sucedía en la carrera y sin perder de vista el auto que Martín piloteaba.

Por supuesto, Martín no pudo ocultar su emoción por contar con todo su equipo presente, y se mostró encantado durante todo el tiempo que sus hijas estuvieron presentes, a quienes las llevó hasta la pista a conocer el auto en el que suele competir, en donde las pudimos ver posando de lo más felices en compañía de su papá, emulando algunos de sus movimientos al volante. “Ellas hicieron que mi fin de semana fuera un éxito. Primera vez que toda la family viene a verme correr”, compartió el piloto de lo más ilusionado, junto a una linda postal en la que se le puede ver posando con toda la actitud frente a su automóvil, muy bien acompañado de su esposa y sus cinco hijas.

Amantes de los autos desde pequeñas

Para nadie es un secreto que las tiernas hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes son amantes de las aventuras y los deportes extremos. Ya las hemos visto practicando wake surf y manejando cuatrimotos a toda velocidad, siempre mostrando su lado más atrevido y sin dudar ni un segundo. Y es que no podía ser de otra manera, pues su papá es piloto de carreras y la adrenalina es parte de su día a día, por lo que no es raro que las pequeñitas hayan heredado la actitud temeraria de Martín. Si bien, las tres hijas mayores son las que más fascinación sienten por las emociones extremas, Emi y Pau, las mellizas del matrimonio y las menores del clan, han comenzado a mostrar interés en las emociones fuertes y en el automovilismo, por lo que Martín no podría estar más emocionado y dispuesto a enseñarle todos sus secretos a las pequeñitas.

Prueba de ello fue un video que el piloto compartió hace unos meses en sus redes sociales, en el que se puede observar a Emi y Pau manejando con mucha maestría una tierna camionetita blanca en la que salieron a dar un paseo. Y aunque de repente las pequeñitas perdían un poco el rumbo, su papá las seguía muy de cerca para orientarlas y decirles exactamente qué hacer, y así mejorar su técnica al volante. ¿Será que le seguirán los pasos a su famoso papá?

