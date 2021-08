Vicente Fernández se encuentra hospitalizado, según ha confirmado uno de sus hijos

Las noticias en torno al estado de salud de don Vicente Fernández han acaparado toda la atención entre sus fanáticos, luego de que se diera a conocer que, debido a un accidente casero, el intérprete había sido hospitalizado en la ciudad de Guadalajara. Precisamente, ha sido su hijo, Vicente Fernández Jr, quien ha confirmado esta noticia, dando detalles puntuales de los motivos por los cuales su padre tuvo que ser asistido. Por ahora, se sabe que el cantante de música ranchera se encuentra en recuperación, aunque en general la familia ha sido muy discreta sobre los acontecimientos, como ocurrió cuando durante su regreso a México, tras unas vacaciones por Europa, Alejandro Fernández fue cuestionado al respecto.

De acuerdo con Vicente Fernández Jr, su padre sufrió un incidente durante el fin de semana pasado, por lo que se actuó de manera inmediata para evitar algún tipo de complicación, así lo reveló en una reciente entrevista concedida al diario mexicano Mural, espacio en el que explicó a detalle lo ocurrido: “Fue un accidente ahí en el rancho (Los Tres Potrillos), en su cuarto, tuvo una lesión que se la corrigieron y ya ahorita está respondiendo bien, fue de una cervical…”, contó al ser captado por el medio antes citado en su visita al hospital, publicación en la que también se menciona que don Vicente fue trasladado en una ambulancia.

Eso sí, todo parece indicar que los Fernández se mantienen muy unidos y en comunicación en estos momentos, en los que además confían en que todo saldrá bien, así lo dijo el hijo mayor del intérprete de temas como Hermoso cariño o Acá entre nos. “Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes pero tenemos fe en que todo va a salir bien, todo va caminando bien. (Mis hermanos y yo) Estamos comunicados todo el tiempo. Estamos viniendo a visitarlo a la hora que nos permiten…”, aseguró. Del mismo modo, se sabe que se siguen los protocolos necesarios debido a la pandemia, por lo que las visitas son breves por ahora. “Mi padre está bien, está estable y tiene todas sus precauciones y medidas de seguridad que está marcando el estado de Jalisco, por esa razón solo podemos estar poquito…”.

En otro instante de la charla, Vicente Jr reveló si ha podido conversar con su papá, quien espera dentro de muy pronto pueda estar de vuelta en casa. “No pude hablar con él porque está sedado, está dormido, pero en cuanto los doctores tengan los resultados que esperan nos lo van a dejar llevarlo al rancho…”, explicó. Recordemos que la última aparición que hizo don Vicente fue el pasado 8 de julio, cuando precisamente, a través de sus redes sociales, habló de su estado de salud, luego de que por esos días también se reportara que había sido hospitalizado.

¿Qué ha dicho Alejandro Fernández?

Tras darse a conocer la noticia de la hospitalización de don Vicente, su hijo Alejandro, quien se encontraba de vacaciones por Europa, fue captado en su regreso a México, por lo que al tomarse unos minutos para conversar con la prensa no pudo evitar ser cuestionado sobre lo ocurrido con su progenitor, a lo que sin más explicación respondió: “No sé, no tengo idea. Terminé ya las vacaciones… Sí, obviamente que siempre estoy en contacto (con mi familia), pero no tengo nada de información, no sé. Obvio, claro que sí (voy a hablar con mi papá). Yo no sé si está hospitalizado…”, dijo sin dar más detalles en torno a esta situación.

