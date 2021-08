José Ron celebra su cumpleaños entre rumores de un nuevo romance

No es secreto para nadie que José Ron es uno de los galanes favoritos de la pantalla chica, por eso, los proyectos televisivos han venido uno tras otro en su carrera. El actor está muy emocionado, pues hace poco se estrenó su telenovela La Desalmada, proyecto que lo ha llevado a vivir aventuras más allá de los foros de grabación. Sin embargo, el intérprete también está viviendo un gran momento en su vida personal, pues acaba de celebrar su cumpleaños número 40 y qué mejor forma de hacerlo que con una buena compañía. Además de amigos y familiares, este famoso se ha dejado ver muy feliz junto a una guapa conductora, con quien se dice tiene un nuevo romance que lo tiene muy ilusionado, ¿de quién se trata?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El viernes pasado, José Ron inició los festejos por su cumpleaños y compartió con sus seguidores en Instagram algunos vistazos de la velada, así como de las sorpresas que recibió. Agradecido, el actor mostró los detalles que le hicieron llegar sus fans: un pastel inspirado en La Desalmada y unos arreglos con globos y flores. Pero no fue el único detalle que le dieron entonces, pues mostró unos regalos muy especiales que le dio Luciana Sismondi, quien se dice, lo tiene muy enamorado. Emocionado, el intérprete compartió un breve video para mostrar los obsequios que al parecer le dio la guapa conductora de origen argentino: un set tequilero, un accesorio para motocicleta y unas baquetas personalizadas, en las cuales se podía ver su nombre grabado, y es que es sabido que además de ser un galán de telenovelas, es un talentoso baterista.

VER GALERÍA

En otra publicación, José Ron mostró el momento del brindis, etiquetando nuevamente a Luciana y colocando un emoji de corazón. “6 de agosto. ¡Gracias por tantas bendiciones! 1 año más, ¡mejor imposible! Felices 40”, escribió junto al clip en el que se ven dos manos distintas sosteniendo copas para chocarlas suavemente. Esta imagen fue replicada en la misma cuenta de la conductora, quien trabaja en Telehit Música. Si ya había sospechas de que José Ron podría haber sido flechado nuevamente, esta publicación alimentó aún más estas versiones.

Tras el inmejorable banderazo a su celebración cumpleañera, José Ron tuvo una espectacular fiesta llena de amigos y familiares, en la que incluso hubo mariachi. Tanto el actor como los invitados estuvieron compartiendo algunos vistazos del festejo, dejando ver lo bien que se la estaban pasando. Nuevamente Luciana se convirtió en protagonista de algunas publicaciones, la primera en la que el actor presumió su original -segundo- pastel de cumpleaños, inspirado en su faceta de músico. Abrazados y muy sonrientes, los dos posaron frente a la cámara, despejando cualquier duda existente sobre su cercanía y complicidad. Más tarde, el galán de telenovelas compartió en su Instagram una bella postal en la que se le ve cargando a la presentadora argentina. “Todo vale la pena si te hace reír”, escribió junto a la imagen, etiquetando a su guapa acompañante, quien por su parte replicó la imagen en su propia cuenta, agregando el mensaje: “Mi bombón hermoso”. José Ron y Luciana publicaron también en sus respectivos perfiles otras fotos más en las que se les veía muy felices disfrutando de la alberca junto a varios amigos, pues aparentemente la fiesta del sábado se extendió hasta el día siguiente.

VER GALERÍA

Un detalle notable del festejo del galán de telenovelas es el hecho de que, al parecer albergó un encuentro entre su mamá y Luciana. El actor compartió una foto el día de su cumpleaños en la que se le ve besándola tiernamente en la mejilla. “Ama y honra a tus padres. ‘La Jefa’”, escribió junto a la imagen, misma a la que reaccionaron varios colegas y amigos, entre ellos Jessica Díaz, su exnovia. Aunque no se compartieron fotos de ambas, no sería de extrañar que “novia” y “suegra”, hayan coincidido.

VER GALERÍA

Su postura ante la soltería

En marzo pasado, tras su separación de Jessica a mediados del año pasado, José Ron aseguraba que no le preocupaba estar soltero, y aunque no perdía la ilusión de enamorarse, no tenía ninguna prisa. “Estoy convencido de que cuando me toque me va a llegar también esa parte de formar mi familia, de conocer o de estar también con esa persona especial”, comentó entonces en entrevista para el programa Hoy. “Pues mi compañera de vida no ha llegado por algo, pero yo mientras me enfoco en mis sueños, en mis ilusiones, en mis metas”, comentaba. “Yo creo que mientras más pasa la vida uno se vuelve más complicado, porque también uno se acostumbra a estar solo y es tan padre estar solo, y bueno creo que es más como encontrar a una persona como de conexión, mucha complicidad”, explicaba, asegurando que conforme pasa el tiempo, las cualidades que buscan en una pareja son distintas.

VER GALERÍA