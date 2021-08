Vicente Fox y Martha Sahagún, hospitalizados por Covid-19

A pesar del avance en las jornadas de vacunación en contra del Covid-19 en todo el mundo, las olas de contagios continúan observándose en varios países. Uno de ellos es México, en donde se atraviesa por un momento crítico de la pandemia ante el alza de casos confirmados y el número de hospitalizaciones en todo el país. En medio de esta situación, el expresidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún han sido alcanzados por esta enfermedad, por lo que han decidido hospitalizarse como una medida preventiva.

La noticia se ha dado a conocer a través de las redes sociales del Centro Fox, asociación civil fundada por el exmandatario, en donde han compartido algunos detalles sobre el estado de salud de la pareja, detallando que por fortuna se encuentran en buen estado de salud. "El expresidente Vicente Fox y la sra. Marta Sahagún dieron positivo a Covid-19, por lo que de forma voluntaria, optaron por la hospitalización para corresponder a los cuidados, pero no presentan síntomas graves”, se puede leer en el comunicado que compartido la asociación.

En el comunicado también se estipula que tanto el político como su mujer se encuentran estables y con ánimos, aprovechando el momento para invitar a la población a continuar con los cuidados y a no bajar la guardia ante esta situación y agradeciendo las muestras de cariño que le han hecho llegar a Fox y Sahagún luego de darse a conocer esta noticia. “Por el contrario y afortunadamente, se encuentran estables y en buenos ánimos. Gracias por sus bendiciones y buenos deseos. Saldremos de esta y pronto retornaremos a las actividades. ¡Sigamos cuidándonos y no bajemos la guardia!”, finalizaron.

Luego de que se compartiera este mensaje en las redes del Centro Fox, el exmandatario hizo lo propio a través de su perfil de Twitter, donde suele tener una actividad constante. Ahí, el político replicó el mismo comunicado y se ha mantenido activo, compartiendo como siempre sus opiniones sobre lo que sucede en el país y las decisiones que se toman en el ámbito político. Cabe destacar, que tanto Vicente como su esposa ya se han vacunado y de hecho cuentan con su esquema completo.

El mensaje de Calderón para Fox

Como era de esperarse, las muestras de solidaridad para el expresidente mexicano y su esposa no se han hecho esperar, y entre los cientos de mensajes que le han llegado de parte de sus seguidores ha destacado el de otro expresidente de México, quien no ha dudado en mostrar su apoyo a Fox. “Le deseo a @VicenteFoxQue y a su esposa Martha Sahagún un pronto restablecimiento”, escribió Felipe Calderón Hinojosa en su perfil de Instagram, deseando una pronta recuperación a su colega. Como era de esperarse, Fox no ha dudado en responder el mensaje de Calderón, mostrándose agradecido por los buenos deseos enviados. “Muchas gracias por los buenos deseos, pronto saldremos de esta”, compartió.

A pesar del avance de la vacunación en todo México, hasta el momento las autoridades sanitarias continúan recomendado el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. De hecho, se ha hecho hincapié en la importancia de no bajar la guardia y de atender a las recomendaciones de la autoridad, incluso si ya se tiene el esquema completo de vacunación.

