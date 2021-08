El emotivo homenaje de Vanessa Bryant para su hija Gianna durante sus vacaciones en Capri La viuda de Kobe Bryant no pudo evitar recordar el viaje que hace unos años hizo en compañía de su hija a este hermoso destino de Italia

Sin duda alguna, la repentina muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna fue un duro golpe del que su familia aún se recupera. Sin embargo, han encontrado la forma de sanar sus heridas a través de los recuerdos que atesoran en sus corazones, lo que los hace sentir más cerca de ellos. Basta con ver los emotivos homenajes que Vanessa Bryant, viuda de Kobe, suele dedicarles a quien fuera su esposo por casi 20 años y a su pequeña hija de 13 años, en los que suele recordar los rasgos más característicos de ellos, así como los momentos más entrañables que vivieron juntos. Tal y como lo ha hecho recientemente, cuando no pudo evitar rememorar un lindos instantes que vivieron como familia durante unas vacaciones por Capri. Y es que la modelo y sus tres hijas se encuentran precisamente en este paradisíaco destino de Italia, donde han pasado unos divertidos días de descanso, aprovechando la ocasión para recordar a la pequeña Gigi de una forma por demás especial.

A través de su perfil de Instagram, Vanessa compartió una linda postal del pasado, en la que se puede apreciar a la pequeña Gianna acompañada de su hermana Natalia, ambas sentadas en una banca, posando de lo más sonrientes. En la misma publicación, Bryant compartió otra fotografía tomada durante su reciente estancia en Capri, en la que aparecen sus dos hijas menores, Bianka y Capri, las dos sentadas en la misma banca en la que sus hermanas posaron hace algunos ayeres, y vistiendo atuendos idénticos. Junto al álbum, la modelo dejó un sentido mensaje para su pequeña Gianna: “Extrañando a mi bebé, Gigi”.

Por su lado, Natalia, la hija mayor de Vanessa y Kobe, también recordó a su hermanita haciendo referencia a aquella linda fotografía de su infancia. Y es que además de compartir la comentada postal en su perfil de Instagram, también compartió una imagen tomada durante su reciente visita a Capri, posando en la misma banca y sonriente, solo que en esta ocasión la guapa jovencita lo ha hecho en solitario, recordando así aquel lindo instante que quedó inmortalizado en una linda postal y que hoy se ha convertido en uno de los recuerdos más entrañables que Natalia tiene de su vida al lado de Gigi.

Sin duda alguna, las Bryant siempre tendrán un amor muy especial por Capri, según lo han demostrado en los últimos días en sus redes sociales, sobre todo después del lindo recuerdo que han compartido la tarde de este sábado. Y es que además de tener presentes a Kobe y Gianna durante este viaje tan especial, la familia ahora tiene la oportunidad de crear nuevas y significativas memorias, por lo que han disfrutando al máximo de sus días por esta hermosa isla italiana, según lo que han mostrado a través de sus redes sociales.

El recuerdo de Kobe y Gianna a un año de su partida

Luchando por lo que considera justo y llena de recuerdos celebró Vanessa este difícil aniversario, en el que ha compartido una tierna carta enviada por una amiga de su hija Gigi en sus redes sociales. Las palabras de la pequeña sin duda han emocionado a la viuda de Kobe, quien no ha dejado de recordarles y de rendirles homenajes a sus seres queridos a lo largo de todo este tiempo. Tal y como sucedió el día de su primer aniversario luctuoso. “Echo mucho de menos a mi niña y a Kob-Kob. Nunca comprenderé por qué les ocurrió esta tragedia a unas personas tan amables e increíbles. No parece real. Kob, lo hicimos muy bien. Gigi, todavía logras que me sienta orgullosa. ¡Te quiero!”, compartió conmovida en aquella ocasión.

