Adamari López sobre su cambio físico: 'No está en mis planes hacerme operaciones'

Sin duda alguna, Adamari López se ha convertido en todo un ejemplo de superación y constancia. Y es que la presentadora de Hoy Día se ha sometido al programa de alimentación y ejercicio Weigth Watchers (WW), encabezado por Oprah Winfrey, con el que ha logrado un increíble cambio físico y sobre todo, ha adquirido nuevos hábitos que la ayudarán a continuar con su vida saludable. Y aunque la actriz está orgullosa de todo lo que ha logrado, también se ha tomado un tiempo para responder a aquellos que han puesto en duda los resultados de su esfuerzo y aseguran que su cambio físico lo consiguió con ayuda de algunas cirugías estéticas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una reciente entrevista donde Adamari se refirió a las críticas que ha recibido tras mostrar su increíble cambio físico, asegurando que no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre lo que hace, dejando en claro que las únicas cirugías a las que se ha sometido han sido por cuestiones de salud y no estéticas. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer… Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, comentó la actriz de telenovelas como Amigas y Rivales al diario La Opinión.

La actriz también se tomó el tiempo para explicar el por qué los cambios físicos que ha tenido se han notado más en los últimos meses, que durante los primeros meses en los que comenzó con el programa, hace poco más de año y medio. "Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida. Retomé como en octubre, volví con una entrenadora diferente, y me sugirió que, al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio, reducir un poco las porciones que estaba comiendo, y eliminar por completo los refrescos, que yo no los había eliminado porque afortunadamente WW te permite agarrar de los alimentos que tu desees, lo que tú quieras, siempre y cuando te mantengas con tus puntos", aseguró. “Al final que la gente piense lo que quiera, y yo lo quiero es estar saludable y estar bien, y no se puede complacer a nadie… Si uno está flaco es porque se hizo una bariátrica, pero no ven ningún esfuerzo según ellos, y si entonces está gordo es porque está gordo y no hace”, agregó de manera tajante.

VER GALERÍA

Aunque la transformación de Adamari es evidente, la presentadora tiene claros sus objetivos, por lo que dijo, espera poder alcanzarlos pronto. "Ahora mismo estoy casi 20 libras menos de cuando comencé hace un año y medio en WW… Quiero llegar como a 118 libras que todavía es más de lo que yo pesaba cuando estaba más jovencita, como que mi peso ideal sería de joven que era entre 100 y 105, no creo que llegue ahí, todavía me falta llegar a las 118 libras pero bueno por ahí voy”, dijo motivada.

¿Qué dijo sobre su ex?

Fue el pasado 27 de mayo cuando Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación. Una noticia que tomó a todos desprevenidos, pues sin duda eran considerados como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Desde entonces, la presentadora ha preferido mantenerse al margen de esta situación, por lo que pocas veces suele hablar de esta situación. Sin embargo, en la charla que sostuvo con La Opinión se refirió al proceso sentimental por el que atraviesa, luego de su separación del bailarín español. “No sé… Yo estoy on hold, no sé qué te pueda decir, este es un momento de incertidumbre en ese aspecto, y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas es lo que más puedo decir”, finalizó.

VER GALERÍA