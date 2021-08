Los Montaner se unen para celebrar el cumpleaños 24 de Evaluna

Sin duda alguna, los Montaner son una de las familias más unidas del mundo del espectáculo, algo que ha quedado en evidencia en más de una ocasión a través de sus redes sociales, en donde suelen compartir los momentos más entrañables de su vida como familia y como artistas, sobre todo cuando se trata de ocasiones muy especiales. Tal y como sucedió este sábado 7 de agosto, día en el que Evaluna Montaner, la hija menor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, celebra su cumpleaños 24. Como era de esperarse, el clan se ha volcado en cariño en cariño para la joven cantante en su día especial, dejando en claro el gran amor que une a todo los Montaner.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue Ricardo Montaner, el patriarca del clan, el primero en pronunciarse al respecto, haciendo una linda referencia a la infancia de Evaluna y refrendando el gran amor que siente por ella. “La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida… yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti… Te amo chiquita”, expresó conmovido el orgulloso papá de la cumpleañera en su perfil de Instagram, donde además ha compartido una linda imagen en la que se les puede ver compartiendo el escenario, durante una de sus presentaciones.

Como era de esperarse, el cantante Camilo también se ha pronunciado a través de redes sociales, donde le ha dedicado a su esposa una serie de publicaciones en las que ha dejado en claro lo mucho que la ama y lo afortunado que se siente de poder compartir su vida al lado de ella. “Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato... Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, compartió completamente enamorado. “Esto parece un frame de una peli Hagamos una peli. Donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños ‘uapa’”, escribió el intérprete de Vida de Rico en otro post que hizo en su perfil de Instagram, donde compartió una linda fotografía de los dos.

VER GALERÍA

Por su lado, Marlene Rodríguez, orgullosa de su hija, compartió todo un álbum de fotografías de la festejada, en las que mostró algunos de los momentos más entrañables de la vida de Evaluna, junto al cual escribió un lindo mensaje. "Mi chiquitica cumple años… acá un poco de historia… Como se lo dije a Ricardo, a mi mami, la prensa (su nombre se escribe pegado) … La felicidad desde el mismo día que lo supe. @evaluna te amo inmenso y soy feliz de ser tu mamá, tú la más bella de todas las hijas del mundo”, escribió emocionada Marlene, refrendado el gran amor que tiene por su hermosa hija.

Camilo y Evaluna, un año siendo marido y mujer

Fue apenas a principios de febrero, que Evaluna y Camilo cumplieron su primer año de casados, una dicha que celebraron en familia, y con todos sus seguidores, publicando algunas historias con los lindos mensajes que ambos se dedicaron. “Un año contigo. Miren lo que me regaló Camilo”, escribió la estrella de Studio 57 sobre la postal en la que se obra una cámara fotográfica vintage y algunos casetes. Ese día, Ricardo Montaner también los felicitó, enteramente orgulloso de la familia que ha conformado, siempre unidos y dispuestos a brindarse apoyo. “Feliz primer aniversario mis amados hijos, Evaluna y Camilo. Gracias por hacerme tan feliz siendo felices... ¡Dios es bueno siempre!”, escribió.

VER GALERÍA