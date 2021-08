¿Cuánto tiempo lleva el nuevo romance del 'Negro' Araiza?

Es uno de los momentos más plenos para Raúl El Negro Araiza, quien tomó la decisión de darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez junto a la guapa actriz, Margarita Vega. Luego de que el intérprete revelara en días pasados algunos detalles en torno a su relación, ahora es su novia la que ha roto el silencio, para despejar algunas de las dudas entre sus seguidores en redes sociales, quienes han querido conocer más a fondo cómo fue que este romance comenzó a cobrar fuerza, además del tiempo que llevan juntos. Entre otras cosas, la chica de 35 años ha sido muy clara al compartir qué es lo que más le gusta de su novio, así como las razones por las cuales prefirieron al inicio ser muy reservados sobre lo suyo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Margarita fue sincera al hablar de lo que ocurre en su corazón, así como de aquello que más le atrae de la personalidad de Araiza. “Me gustan muchas cosas, me gusta que es muy cariñoso, caballero, detallista. No, es que me quedo toda la noche”, dijo ante los cuestionamientos a sus más de 30 mil seguidores, quienes han estado muy pendientes de cada una de sus publicaciones, pues recordemos que la pareja ha gritado su amor a través de este espacio, en el que en más de una ocasión se han dejado ver muy ilusionados por este instante que además coincide con sus éxitos profesionales.

Por otro lado, Margarita, o Mara, -como El Negro la llama de cariño-, destapó cuánto tiempo lleva de romance con Araiza, algo que ha generado mucho interés entre los usuarios, según ha confesado la intérprete. “Es muy curioso que toda la gente esté preguntando esto, creo que el 99 por ciento de todas las preguntas son de mi relación, llevamos dos mesecitos apenas, pero han sido los mejores de mi vida”, respondió durante la divertida sesión de preguntas en la que además expuso los motivos por los que ambos decidieron ser muy discretos sobre su noviazgo. “Algo que queríamos, no sé cómo, los dos, era mantenerlo muy privado y estar seguros para sacarlos a la luz pública”, dijo.

Pero, ¿qué hay de las críticas que han recibido tras hacer público su romance? Margarita se refirió así a esta situación, la cual han podido afrontar con toda madurez, dejando claro que lo más importante en estos momentos es disfrutar de la felicidad que los invade. “Para nada me afectan las críticas que a lo mejor hemos escuchado o leído, créeme que son más cosas buenas que uno escucha de nuestra relación que las cosas malas, igual no nos afecta a los dos. Realmente los que estamos viviendo esta relación somos nosotros dos, nosotros vivimos felices y tranquilos esto”, aseguró.

El día que Raúl Araiza confirmó su romance con Mara

Tras algunas pistas que los enamorados comenzaron a dar en redes, la curiosidad creció entre los seguidores de El Negro, quien decidió hablar públicamente de este noviazgo que lo tiene muy ilusionado. “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno… Mara es encantadora, es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí (de Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba…”, dijo en días pasados en entrevista con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa, en donde además reconoció la comprensión que ha recibido de su novia con respecto al tema profesional, pues ella también se dedica a la actuación.

