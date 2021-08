Revelan que Vanessa Bryant ha llegado a un acuerdo con su madre en su demanda

En septiembre del año pasado, meses después del terrible accidente en el que Kobe Bryant y su hija Gianna perdieron la vida, acapararon la atención las declaraciones de Sofía Laine, madre de Vanessa Bryant. La suegra del fallecido jugador aseguró que la relación con su hija se había desgastado e incluso la acusó de haberla dejado desamparada. Luego de tales afirmaciones, la viuda del basquetbolista reaccionó de manera enérgica, rechazando los señalamientos en su contra y manifestando su decepción ante el proceder de su madre. Las cosas no terminaron ahí, pues en diciembre se supo que Laine Urbieta había interpuesto una demanda contra su hija, buscando una remuneración por los años que trabajó para la familia Bryant. No se habían conocido más detalles sobre este proceso legal, hasta ahora, que se ha reportado que Vanessa ha llegado a un acuerdo con su mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ocho meses después de que Sofía presentara la demanda contra Vanessa, medios como TMZ y US Weekly han dado a conocer que por fin ambas han llegado a un acuerdo que ha resulto el proceso legal, sin embargo, no se han revelado los términos de éste. En su demanda, Urbieta -su apellido de soltera- exigía la suma de 200 mil dólares (más de 40 millones de pesos al cambio actual), calculados en una tarifa de 96 dólares por hora, por sus servicios prestados a lo largo de varios años como asistente personal y niñera. Y es que la suegra de Kobe argumentaba que el jugador le había prometido cuidarla por el resto de su vida, promesa a la que su hija había faltado al supuestamente quitarle la casa que el basquetbolista le había comprado.

VER GALERÍA

La batalla de declaraciones

Tras recibir la notificación de la demanda, Vanessa declaró en un comunicado de prensa su decepción ante la postura de su mamá, señalando que ésta estaba intentando por todos los medios obtener una ganancia financiera de la fortuna de Kobe y descartó las afirmaciones de que hubiera fungido como su empleada. “Ella cuidaba a nuestras niñas, de vez en cuando, como hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de asuntos comerciales o gastos. Ella era una abuela que fue mantenida por mí y por su yerno, a petición mía. Ahora quiere cobrarme $96 por hora por, supuestamente, trabajar 12 horas al día durante 18 años para cuidar a sus nietas. En realidad, sólo ocasionalmente cuidaba a mis niñas mayores, cuando eran pequeñas”, indicó en su texto difundido en diciembre, días después de conocerse la demanda. “Estaba dispuesta a brindarle a mi madre apoyo mensual por el resto de su vida y eso no fue lo suficientemente bueno. Se puso en contacto conmigo, a través de intermediarios y exigió cinco millones, una casa y una camioneta Mercedes. Debido a que no cedí a sus hirientes amenazas y solicitudes monetarias, se ha salido de control y está haciendo afirmaciones falsas y absurdas”, agregó la viuda de la estrella de la NBA.

VER GALERÍA

La señora Sofía no se quedó callada, y respondió a su vez a la declaración de su hija, alegando que no había tenido otra salida más que recurrir a la vía legal. “Ventilar los problemas de nuestra familia en público es hiriente, pero no tenía otra opción. Todo lo que quiero es por lo que trabajé. Vanessa, a pesar de todo lo que me ha prometido y he hecho por ella y la familia, ha intentado romper todos los lazos y renegar de todas las obligaciones y acuerdos”, declaró Laine Urbieta a Us Weekly, asegurando que el comportamiento de su hija también ha sido difícil de aceptar. “¿Por qué le harías esto a tu propia madre? Estoy tan decepcionada, herida y agraviada, hasta el punto, que no tuve más remedio que presentar una demanda. Tengo 70 años, mi salud se está deteriorando y mi propia hija me está haciendo esto”, agregó.

Sofía reiteró su cercanía con Mamba, y que él había procurado siempre procuró su bienestar. “Kobe me respetaba por la forma en la que crie a Vanessa”, comentó, y contradijo a su hija asegurando que se desempeñó como niñera de las hijas del matrimonio por muchos años. “Sabe bien que fui la niñera de la familia durante dos décadas”, dijo, y descartó los señalamientos de su hija de que estuviera tratando de extorsionarla con sus peticiones. “No puede estar más lejos de la verdad. Es lamentable que Vanessa esté haciendo declaraciones tan falsas, especialmente en público. Entiendo que está tratando de preservar su reputación, pero eso no la excusa de su comportamiento”, agregó la suegra de Kobe, quien también hizo énfasis en su solicitud de ver a sus nietas, con quienes no había tenido contacto a raíz de los roces son Vanessa.

VER GALERÍA