Alan Tacher celebra el cumpleaños 21 de su hija mayor

El conocido conductor de televisión Alan Tacher, de la manera más alegre y emotiva celebró el cumpleaños de su primogéntia Hannah. El presentador de Despierta América de la cadena Univision, quien se ha convertido en uno de los más reconocidos en toda América Latina, nunca pierde la oportunidad de presumir su vida y a su familia en redes sociales, por lo que no nos sorprendió la emotiva felicitación que le dedicó a su hija en su cumpleaños 21 a la que no se le olvidó agregar un toque de humor con las simpáticas fotos que le compartió a sus seguidores. Alan se emocionó mucho al ver a su pequeña convertirse en una mujer, por lo que las fotos las acompañó con un mensaje lleno de significados profundos para ambos.

A pesar de que no se encuentran juntos, debido a que Alan actualmente reside en Miami y la joven Hannah se encuentra en Los Ángeles estudiando en la Universidad de USC y persiguiendo la carrera en cine, el padre de 5 le mandó todo su amor con este mensaje: “Ayúdenme a felicitar a esta princesita mía… Hoy hace 21 años mi @tinisbigworld mi hijita hermosa #Hannah nació… la que me hizo papá por primera vez, la mejor nana, cineasta, creativa, risueña, alegre, loca, soñadora, entusiasta, y siempre ayudando a los demás… hijita hermosa, aunque hoy no esté contigo en persona, sabes que estás en mi corazón y mente siempre…¡¡Hay que celebrar tu mayoría de edad a lo grande (sin tequila) aunque ya podrías!! 😱🤷‍♂️😜 Te mereces todo lo mejor del mundo por ser una hija extraordinaria… ¡¡Gracias por tanto!! #teamo”.

Su partida a la Universidad

La decisión de irse lejos de casa para perseguir sus sueños primero le costó mucho a Alan, sin embargo, conociendo el potencial de su pequeña, el conductor no tardó en hacer paces con la idea y la apoyó incondicionalmente: “Yo no quería que se fuera a esa, pero por lo lejos, es una gran universidad, pero está muy lejos, yo en Miami y ella en Los Ángeles iba a estar difícil, pero la veo muy contenta, muy ilusionada, es mi primera hija que se me va”. El presentador está muy contento de que su hija mayor haya elegido la carrera de Comunicación, pero ella no siguió por completo los pasos de su progenitor ya que se está enfocando en el área de producción y sueña en convertirse en cineasta. “Ojalá le vaya bien, le deseo mucha suerte, la vamos a estar apoyando, le dije que tiene que sacar muy buenas calificaciones” dijo Alan en una entrevista para Despierta America.

Pero el papá de Hannah no fue el único en demostrar su cariño y tomarse el tiempo de felicitar a la cumpleañera, la actriz Cristina Bernal, quien es la actual esposa del carismático presentador, también le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumple #Hannitah, que la vida te siga sorprendiendo con cosas lindas que puedes hacer y realizar, porque yo sé que eres muy inteligente y valiosa. Nada me hace más feliz que ver una sonrisa en tu cara. Quiero verte así siempre, porque ser feliz es una decisión tuya y todos los días. Te quiero mucho 🎂🌷. Te debo el festejo 😉 #happybirthday #cumple #cumpleaños #cumpleañosfeliz @tinisbigworld”.

¿Cómo celebra su cumpleaños Hannah?

Hannah también decidió consentirse y festejar en grande su cumpleaños. Y en esta ocasión decidió que el mejor lugar para celebrar sus 21 años sería nada más y nada menos que la Ciudad de México. En este viaje la acompaña su guapa hermana Nicole Tacher y se le ha visto en fotos con otras amigas en sesiones de fotos súper originales. Sin duda alguna los estudios en una de las mejores universidades de California ha dado sus frutos y en el perfil de Hannah se puede admirar el trabajo que ya realiza con la cámara y el excelente ojo y estilo que tiene.

