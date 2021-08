Más pleno que nunca, Gianluca Vacchi ha celebrado su cumpleaños

La vida de Gianluca Vacchi ha dado un giro completo desde la llegada de la pequeña Blu Jerusalema a su vida. Si desde que comenzó su relación con Sharon Fonseca se le veía pleno y disfrutando al máximo la vida, el nacimiento de su hija ha dado la verdadera felicidad al italiano, quien también ha confesado lo mucho que ha aprendido de la bebé. Con plena felicidad es así como Gianluca ha celebrado su primer cumpleaños convertido en padre. Para celebrarlo, Sharon compartió un sentido mensaje en sus redes sociales junto al que incluyó una fotografía en la que se ve a la pareja con su bebé en brazos, compartiendo un momento familiar en cama, en donde no podía faltar un enorme ramo de rosas para el festejado.

“Para el hombre que ha sido el mejor padre, compañero y amor de mi vida, ¡feliz cumpleaños! ¡Tu amabilidad, sabiduría, coraje y dedicación no tienen límites! Sigues soñando y sigues cumpliendo tus metas, sin importar en qué ‘etapa’ de la vida te encuentras o los desafíos que se atraviesen en tu camino. Estoy tan orgullosa del hombre que eres y del hombre en el que te estás convirtiendo. ¡Tengo la certeza que mi ángel y yo somos afortunadas de tenerte! ¡Salud a ti!”, escribió Sharon al padre de su hija en este día tan especial.

Convertido en el papá más entregado, para Gianluca, su cumpleaños fue completamente dedicado a su hija, “Te dedicaré cada cumpleaños de mi vida. ¡Te amo Blu Jerusalema! Le agradezco a mi reina Sharon cada día por este hermoso regalo”. Haciendo honor a la pequeña, el italiano cambio su look, rapándose el nombre Blu y tiñendo el espacio en azul. Aunque el empresario no dio a conocer cómo celebró su día, Sharon sí compartió una historia en la que se ve a Gianluca como DJ en una fiesta con algunos amigos.

La familia ha disfrutado de las primeras vacaciones de Blu en Cerdeña, la gran isla italiana en la que muchos famosos decidieron disfrutar este verano. Ahí, la pequeña tuvo la oportunidad de conocer el mar, un momento que su famoso papá documentó en sus redes sociales para deleite de sus millones de seguidores. Atrás han quedado los momentos difíciles, y Blu se encuentra descubriendo el mundo en los brazos de sus padres.

La gran lección de Blu

Justamente antes de celebrar un año más de vida, Gianluca reflexionó sobre la gran lección de vida que le dio su pequeña apenas a unos días de nacer. “Yo siempre digo que ella nos dio una clase de vida y de coraje, y de valentía… Porque ella inconscientemente se enfrentó a esta cosa que vivimos de una manera impresionante”, dijo el empresario boloñés en entrevista para Univision, al hablar sobre el procedimiento quirúrgico al que la bebé se tuvo que someter debido a la condición de paladar hendido con la que nació, “Los niños se olvidan de las cosas y no se dan cuenta, pero… ella no lloró un segundo y yo me acuerdo cuando me la dieron en mis brazos después de la cirugía, para mí fue algo impresionante”, aseguró.

“Tú la ves y quieres como sacarle el dolor y sentirlo todo en tu cuerpo, y no lo puedes hacer, y eso te da una sensación de impotencia”, confesó, “Yo soy agradecido porque vivir una experiencia así te da un dolor gigante, pero también te hace valorar más lo que significa tener un hijo con salud”. Con esta prueba superada, la feliz familia se ha dedicado a disfrutar la vida al máximo y compartir con sus seguidores sus muchas alegrías.

