¡Abran paso! True, Stormi, Chicago y Dream de paseo por Los Ángeles

Dignas herederas del legado Kardashian-Jenner, Stormi, True, Chicago y Dream son todas unas celebridades en redes sociales, y no porque tengan sus propias cuentas, sino porque han conquistado las de sus padres con su encanto y ternura: Kylie Jenner, Khloé, Kim y Rob Kardashian, repectivamente. Estas pequeñas, que a menudo causan sensación con sus estilosos looks, son las mejores amigas y compañeras de juegos inseparables, y es que se llevan apenas unos meses entre sí, salvo la hija de Rob Kardashian que es la mayor, todas tienen apenas tres años. Estas adorables primas disfrutaron recientemente de un divertido paseo por el centro de Los Ángeles, tal como lo mostró Koko en sus Instagram Stories, pues junto a su madre, Kris Jenner, fue la encargada de llevar a la tropa por un helado. De lo más tiernas, estas pequeñas se tomaron de las manos para caminar juntas por la banqueta, aunque inevitablemente hicieron una que otra parada frente algunos aparadores interesantes, como el de una juguetería con muñecas en exhibición. No hay duda de que, más allá de su faceta de mini celeb, son las niñas más dulces; haz click abajo para verlas.

