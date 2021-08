Adal Ramones celebra su 4° aniversario de bodas

Hace exactamente 4 años, Adal Ramones y Karla de la Mora se dieron el sí para toda la vida en una boda única y espectacular que se vivió en Africam Safari a las afueras de Puebla. Después de ocho años llenos de amor, los esposos están más enamorados que nunca y a través de las redes sociales se dejaron mensajes muy emotivos en este día tan especial que derritieron a todos sus seguidores. Y como de costumbre están planeando una celebración muy romántica para esta fecha.

Adal y Karla aprovechan cada momento juntos y no dudan en compartirle al mundo su gran romance y las aventuras que viven a través de redes sociales, siempre se muestran muy unidos y han dejado claro que son unos viajeros expertos. Los enamorados siempre procuran festejar en grande su aniversario, el año pasado Karla sorprendió a Adal con una romántica comida en la terraza de TVAzteca, donde su marido estaba en ensayos para el programa Don´t, no lo hagas. Pero no piensan quedarse atrás con la celebración de su cuarto aniversario de bodas el cual resultó ser el motivo perfecto para organizar una escapada en pareja. Adal aprovechó la mañana para subir unas fotos espectaculares del día más importante para ellos y dedicarle un romántico mensaje a su querida esposa, en el cual reveló que mañana parten a Costa Rica para iniciar los festejos de su unión. “Hoy hace 4 años! Un verdadero #TBT felicidades amor mío! @kadelamora Mañana #CostaRica ❤️🙌🏻🇨🇷 de aniversario! GRACIAS amor mío, por tanto desde que te conocí hace 8 años y medio! ♥️ No me la creo!”.

Karla de la Mora quedó encantada con la publicación de su esposo y le contestó con un mensaje lleno de amor: “¡Eres la mejor decisión de mi vida! ¡Te amo con todo mi ser! A celebrar hoy y todos los días. 🤍” La pareja ha recibido muchos halagos por parte de sus seguidores y algunos de sus amigos más cercanos aprovecharon para subir memorias de este festejo con cariñosos mensajes de felicitación.

El futuro de la pareja

La relación entre Karla y Adal ha dejado sus propios frutos, en el 2018 anunciaron la llegada de su primer bebé en conjunto que ahora tiene 2 años. De forma muy rápida, Cristóbal se ha convertido en el protagonista de muchos momentos de las redes sociales de sus padres y no hay nada que le guste más a la pareja que compartir su ternura y su gran parecido con Adal. Pero aquí no acaba esta entrañable historia de amor, ya que recientemente Adal y Karla han confesado que tienen muchas ganas de tener otro bebé por lo que no nos sorprendería pronto escuchar buenas noticias en cuanto a estos planes. Para Adal la familia que ha formado es su máximo orgullo y es una de las cualidades que más le gustan a Karla por lo que recientemente le confesó: “Yo quiero tener otro hijo tuyo, quiero que mi hijo crezca como tus otros dos hijos, que sean dos hermanos bajo el mismo techo…”, según contó el conductor en el el programa televisivo Sale El Sol.

Sincero, Adal Ramones confiesa que él y su esposa quieren tener otro bebé

El amor paterno

Adal es un hombre de familia y el cariño que tiene por sus tres hijos es inimaginable. Aprovecha cada oportunidad para expresar el inmenso amor que tiene por cada uno de ellos y como lo hemos visto, siempre pasa momentos inolvidables con sus niños. En varias ocasiones, Karla lo ha descrito como: “el mejor papá” pero ella no se queda atrás ya que desde la llegada de Cristóbal ha sido una madre excepcional y muy dedicada. La relación entre los hijos del primer matrimonio de Adal y su más pequeño es impresionante, han demostrado que son una familia muy unida y pesar de su corta edad Cristóbal es muy cercano a sus hermanos mayores. Karla mencionó que quiere tanto a Paola que le gustaría tener otro hijo para que la primogénita de Adal sea su única hija.