Iván Sánchez vuelve a dar pistas de su amor con Irene Esser

Siendo Iván Sánchez uno de los actores más guapos y carismáticos, no es de extrañar que a muchos les resulta difícil creer que se encuentre soltero, por lo que en más de una ocasión se le ha relacionado sentimentalmente con bellas mujeres. Hace casi un año, El Gallego se dejó ver muy feliz junto a Camila Sodi durante una escapada por las costas españolas, y aunque lo cierto es que ninguno de los dos confirmó algún noviazgo. Y desde hace ya varios meses, han circulado versiones de que el intérprete español estaría disfrutando de un romance con Irene Esser. Ambos han preferido no pronunciarse al respecto, sin embargo ya han sido varias las ocasiones en las que sus redes sociales los delatan, como ahora, que los dos se han dejado ver por una histórica ciudad en España, país natal del actor.

Hace un par de días, Iván Sánchez se fue de paseo a Córdoba, una famosa ciudad ubicada en sur de la región de Andalucía, conocida por su arquitectura con influencias islámicas. El actor no perdió la oportunidad de compartir con sus seguidores en Instagram algunas postales de esta escapada, destacando la gran belleza de las edificaciones en este destino, entre ellas la Mezquita-Catedral de Córdoba. Sin embargo, fueron justamente estas imágenes las que levantaron las sospechas de que El Gallego se encontraba muy bien acompañado en este viaje, y es que coincidentemente un día después, Irene Esser compartió en su propia cuenta algunas fotos en los mismos lugares. “Los mapas son mi pasión. En Córdoba me dijeron que la mejor forma de conocer este lugar era perdiéndose. ¡Me ha encantao!”, escribió la actriz y modelo venezolana al compartir las fotografías, publicación a la que el actor español no tardó en reaccionar con un like.

Además de las fotos que cada uno compartió de la Mezquita-Catedral de Córdoba, hubo otras postales curiosamente parecidas. Los dos publicaron tomas frente al mar, aunque evidentemente a distintas horas, y también una vista de la ciudad desde distintos puntos: mientras que Irene compartió una foto más panorámica, Iván compartió una foto tomada desde las estrechas calles cercanas a esta ciudad.

El misterioso mensaje de Iván

Aunque ninguno ha publicado fotos de ambos, bien podría tratarse de una escapada romántica. Tras compartir publicar postales, el actor compartió un sincero mensaje en el que dejó entrever que este era un viaje tan merecido como necesario. “Agosto. Recarga. Sonriendo. Han sido días intensos estos últimos meses. Muchas alegrías y mucho trabajo”, escribió al inicio de su post junto a una foto en la que se le ve con el torso descubierto, y sonriendo, tal y como él mismo lo reconoció en su texto. “Algunos momentos duros que tienen su porqué, y su recompensa. El trabajo hecho con ilusión y entrega siempre la tiene”, continuó, y anticipó que aún tiene por delante mucho trabajo, aunque no dio detalles sobre los proyectos en cuestión.

“Esperan aún muchos meses de trabajo intenso y más alegrías”, agregó. “De repente se abren unos pocos días inesperados de descanso. Recargar, es necesario, y renovar ideas, fuerzas y aliento. Para ser mejores. Para ser más libres”, aseguró El Gallego, al parecer haciendo referencia a su reciente escapada a Córdoba. “Siguen pasando muchas cosas bonitas y espero estar un poco más conectado para compartirlas”, confesó, palabras que bien podría esconder alguna relación con su rumorado romance con Irene. La modelo, quien sigue al actor en Instagram, reaccionó a la publicación con un like, pero lo que más llamó la atención es que, como pocas veces, comentó la publicación: “Chamo, pareces surfista”, escribió la guapa venezolana con buen humor, revelando de paso el sobrenombre con el que cariñosamente se refiere a Iván.