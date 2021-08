A la Saturday Night Fever, Adal Ramones y su hija Paola presumen sus mejores pasos

Con poco más de 20 años, Paola Ramones se prepara para emprender una nueva aventura a miles de kilómetros de casa, y es que la jovencita, quien ha su corta edad ha debutado ya como directora, iniciará sus estudios en cine a principios del años que entra. Emocionada, la hija de Adal Ramones ha hablado de este sueño que está por cumplir, sin embargo también ha reconocido que no será nada fácil estar lejos de su familia. “Pues la verdad es que me va a costar muchísimo, cuando pensábamos que me iba ya en agosto llorábamos, o sea, alguien mencionaba que ya me iba, mi papá y yo nos volteábamos a ver y llorábamos”, aseguró la joven en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol el mes pasado. Es por esta razón que Paola y Adal quieren aprovechar al máximo cada momento juntos y no dejar pasar cada oportunidad de divertirse. Así lo ha dejado ver ambos en su más reciente colaboración en redes sociales, pues han protagonizado un simpático al más puro estilo de Saturday Night Fever. El conductor presumió sus mejores pasos de baile al ritmo de Stayin' Alive de Bee Gees, aunque en su nueva versión con In Da Club de 50 Cent, trayendo de vuelta los 70's para sus seguidores y los de su hija. "La actitud lo es todo", escribió Paola al compartir el video en su cuenta de TikTok, el cual fue retomado después por Adal en Instagram; haz click abajo para verlo.

