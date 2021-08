Con una especial dedicatoria a sus hijos, Vanessa Guzmán agradece tras su competencia

Luego de conquistar uno de sus mayores retos, al llevarse el triunfo en una competencia de fisicoculturismo, Vanessa Guzmán no solo ha hecho frente a las críticas que ha recibido por su impresionante cambio físico, sino que también ha agradecido a todos aquellos que le han brindado su apoyo a lo largo del proceso, entre ellos sus fanáticos y varios de sus amigos famosos. Y claro, la guapa actriz además ha abierto su corazón para hacer público un emotivo mensaje, en el cual ha incluido una sincera dedicatoria a sus seres queridos, quienes han sido parte de sus mayores inspiraciones en esta nueva faceta, con la que ha demostrado que simple y sencillamente su ímpetu no tiene límites.

Fue a través de sus redes sociales el espacio en el que Vanessa expresó su emoción tras alcanzar uno de sus sueños más anhelados, en espera de que su experiencia pueda llenar de motivación a quienes como ella desean sumar nuevos retos a su vida. “Todo mi agradecimiento, somos un equipo y esto lo comparto con cada una de las personas que buscan alcanzar objetivos en la vida, si quieres puedes…”, dijo la actriz en las primeras líneas de esta publicación, la cual acompañó con un par de videos que grabó desde Puerto Vallarta, destino en el cual se llevó a cabo la competencia el pasado fin de semana y en donde hoy disfruta de unas merecidas vacaciones en compañía de los suyos.

Eso sí, Vanessa tomó como pretexto este mensaje para honrar a esas personas tan especiales en su historia, a quienes dedicó este triunfo que hoy le ha merecido un sinfín de ovaciones y todo el reconocimiento del público que ha seguido de cerca sus pasos. “Fueron tres medallas que una se la dedico a mi hermano, otra a mi padre que desde el cielo sé que me protegen, y la otra a todos ustedes que me motivan día a día para seguir adelante…”, señaló la intérprete, que tampoco olvido mencionar a su amada familia, quien la ha respaldado ante todas y cada una de sus decisiones. “A mis hijos todo mi amor y gratitud por apoyarme en todos mis proyectos de vida. Los amo”, finalizó la también emprendedora.

Hace frente a las críticas

A la par de disfrutar de este instante de éxito, Vanessa ha asumido con plena madurez las críticas que ha recibido por parte de algunas personas, quienes han hecho señalamientos sobre el notable e impresionante cambio físico que ha tenido. “No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá que esté como yo’…”, comentó en entrevista con la revisa TVNotas.

Por ahora, la protagonista de melodramas como Soltero con hijas o Atrévete a soñar, vive con plena felicidad el hecho de haberse colgado tres medallas por su competencia, con las cuales posó de lo más orgullosa para una fotografía que se viralizó de un instante a otro. “No sabes la emoción que me dio, fueron tres medallas: primer lugar en la categoría Open, primer lugar en la categoría Máster, y tercer lugar en la categoría Novatas…”, reveló a la publicación antes citada, en la que destacó que esto ha sido producto de varios meses de constante esfuerzo, mismo que hoy ha rendido frutos.

