¿Se animaría a tener otro bebé? Adrián Uribe responde

Sin duda alguna, Adrián Uribe atraviesa por un momento personal de lo más especial. Y es que el intérprete se encuentra entregado completamente a su paternidad, disfrutando cada etapa de la vida de su hija Emily, fruto se su relación con Thuany Martins. A pesar de que Adrián tiene basta experiencia en el tema de la paternidad, pues también es padre de un jovencito de 18 años, el reciente nacimiento de su bebé le ha dado una nueva perspectiva a esta faceta de su vida, por lo que el intérprete no podría estar más encantado. De hecho, tanto ha disfrutado de estos primeros meses de vida de su bebita, que ya ha comenzado a soñar con convertirse en padre de nuevo, algo que sí está dentro de sus planes y que espera poder hacerlo realidad muy pronto.

Así lo reveló el mismo Adrián recientemente, luego de que fuera cuestionado sobre si a él y a su esposa les gustaría agrandar la familia, admitiendo que es algo de lo que ha hablado mucho con su amada Thuany, dejando en claro que es deseo de los dos el poder traer al mundo a un nuevo bebé. "Sí me encantaría, lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, pero vamos a ver qué pasa", expresó el también comediante a los micrófonos del programa Hoy. "De repente se me antoja, y de repente cuando me levanto a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana (por mi bebé), como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría", expresó entre bromas.

Adrián admitió que, pese al gran trabajo que implica ser padre, se encuentra encantado y feliz con esta tierna etapa de su vida, lo mismo que su guapa esposa. "Necesito descansar, porque toda la energía se la está llevando mi bebé. Ya tiene nueve meses y si en las noches, ahorita está en la etapa de que le están saliendo los dientes... Primero te dicen que los tres primeros son los más difíciles, pero los demás se ponen peor, creo", dijo entre risas. "Pero está increíble, la estamos disfrutando mucho mi esposa y yo, estamos felices", compartió ilusionado.

En más de una ocasión, Adrián se ha referido a la forma en la que la llegada de Emily le dio un giro significativo a su vida, pues más allá de tener gran experiencia como papá, la perspectiva le cambió de un momento a otro por una fuerte razón. “Yo estoy viviendo mi paternidad como si fuera la primera vez, porque a estas alturas de mi vida, yo creo que 17 años después de haber sido papá por primera vez con Gael, pues definitivamente las cosas cambian, tienes una madurez, tienes una conciencia…”, dijo en una reciente entrevista con el programa Ventaneando.

Emily en palabras de Adrián

Aunque todavía es muy pequeñita, Adrián está contento por lo grato que ha sido pasar sus primeros días junto a Emily, quien asegura ha dejado ver algunos rasgos de su personalidad. “Es una niña muy tranquila, una niña muy risueña, no sé a quién lo sacó…”, dijo el comediante en tono simpático a lo largo de su enlace con Ventaneando, consciente de la manera en que a veces los padres perciben a sus hijos. “Yo creo que siempre como papá a veces no es muy objetivo el punto de vista de un papá o una mamá, porque estás con la adrenalina y con las endorfinas a todo, que siempre la vas a ver hermosa porque es tu hijo o tu hija…”, agregó.

