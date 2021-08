Gianluca Vacchi habla de la valiosa lección de vida que le dio su hija al afrontar una cirugía a su corta edad

Un par de meses después de la llegada de Blu Jerusalema, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca revelaron que su nena había nacido con lo que se denomina como paladar hendido, situación que fue muy dura para ambos, y más cuando sabían que a su corta edad tendría que ser sometida a una cirugía. El procedimiento finamente se realizó en abril, y tras los rigurosos cuidados de la pareja, la pequeña pudo recuperarse por completo. Ahora que ha pasado el tiempo, el empresario ha reflexionado sobre esta desafiante experiencia en su papel de padre y ha compartido los valiosos aprendizajes de vida que ésta le ha dejado.

En medio de sus vacaciones por las costas italianas, Gianluca se sinceró sobre la situación de su hija, y sin bien admitió que fue muy duro enterarse de su condición, señaló que le ha traído importantes lecciones. “Yo siempre digo que ella nos dio una clase de vida y de coraje, y de valentía… Porque ella inconscientemente se enfrentó a esta cosa que vivimos de una manera impresionante”, dijo el empresario boloñés en entrevista para Univision Famosos, hablando en un perfecto español, idioma que ha ido perfeccionando gracias a su amada Sharon. El también DJ explicó que aunque su pequeña Blu difícilmente tendrá algún recuerdo de esta situación, para él y su pareja los instantes quedarán inmortalizados en su memoria. “Los niños se olvidan de las cosas y no se dan cuenta, pero… ella no lloró un segundo y yo me acuerdo cuando me la dieron en mis brazos después de la cirugía, para mí fue algo impresionante”, aseguró.

Gianluca habló además de la impotencia que sentía al ver a su pequeña, de apenas unos meses de nacida, llorar a causa del dolor. “Tú la ves y quieres como sacarle el dolor y sentirlo todo en tu cuerpo, y no lo puedes hacer, y eso te da una sensación de impotencia”, confesó. Han pasado varios meses y ahora que Blu está completamente recuperada, el empresario no tiene más que agradecimiento al mirar hacia atrás, pues en su opinión, la condición con la que nació su hija le hizo valorar más la salud. “Yo soy agradecido porque vivir una experiencia así te da un dolor gigante, pero también te hace valorar más lo que significa tener un hijo con salud”, comentó. Incluso reconoció que ha cambiado la forma en la que reacciona a las nuevas paternidades de sus seres queridos. “Ahora cuando nace un hijo a un amigo mío, no le pido (pregunto) de cual color tiene los ojos, o cómo se va a llamar, o cuánto pesa, sino que le pido (pregunto) si es sano y eso es muy importante”, admitió.

En mayo, un mes después de la cirugía de Blu, Gianluca se sinceró por completo sobre lo duro que fue ver a su hija ser sometida a una operación. “La operación salió muy bien, estamos muy felices de verdad, pero te juro que verla sufrir después de la cirugía fue una de las experiencias más duras de mi vida”, dijo el empresario en entrevista con la comunicadora Caterina Valentino, en una transmisión en vivo en Instagram. “Cuando la tenía en mis brazos, que estaba llena de sangre, fue increíble, sufrí muchísimo, por lo que un angelito así claramente pasa, no tendrían que sufrir”, comentó entonces.

La revelación más dura de Gianluca y Sharon

Unos días antes de celebrar su primera Navidad como familia de tres, Sharon y Gianluca revelaron en las páginas de ¡HOLA! la condición con la que nació su bebé. “Blu nació con el paladar sin cerrar, lo que clínicamente se conoce como ‘paladar hendido’. Eso significó un golpe muy fuerte para los dos”, confesó entonces Gianluca. “Cuando me lo dijeron, mi cabeza, mi alma y mi corazón se fueron inmediatamente con Blu, pero también con todos los niños que pueden tener esto mismo y que no tienen la fortuna de tener recursos como nosotros”, continuó el empresario y reveló que esta situación los había inspirado a tomar parte con fundaciones que ayudan a pequeños con el mismo problema con el que nació su nena. “Nos vamos a involucrar al cien por cien”, aseguró.

