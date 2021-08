El programa Hoy cumple 23 años al aire

Este martes 3 de agosto, el programa favorito de muchos mexicanos, Hoy, cumple 23 años al aire. Todo el equipo de producción y conductores están de fiesta y celebraron con globos, velas y pastel, todos los momentos buenos y malos que han vivido a lo largo de este tiempo de ininterrumpidas mañanas en el estudio. La especial jornada de Hoy empezó con un anuncio por parte de los conductores Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, Arath de la Torre y Lambda García en el cual revelaron que estarían compartiendo memorias de todo lo que han vivido como equipo. Durante la emisión del martes en la mañana aprovecharon para celebrar en grande el programa que ha dado mucho de qué hablar y ha traído muchas risas y felicidad a los hogares de las personas.

“Celebramos muchos poder estar con ustedes, sus apapachos, sus jalones de orejas, el aprendizaje, lo vivido, los que están, los que ya no están, otros agradecemos que ya no estén, a otros los extrañamos muchísimo”, entre risas comentó Andrea Legarreta, quien es uno de los pilares del show matutino.

El programa Hoy, sin duda es uno de los preferidos de las familias mexicanas. Además de llevar 23 largos años de transmisiones diarias, se ha convertido en el programa más visto en México y en algunos países de América Latina, logrando conquistar al público con la mayor audiencia a nivel nacional.

Relación entre los protagonistas

A lo largo de estos años, los conductores han formado amistades muy fuertes y se han ganado el corazón de millones de mexicanos, sin embargo, no han faltado los baches en el camino. Momentos antes de presentar la esperada cápsula con los recuerdos más memorables del programa, Andrea Legarreta, quien es la conductora que más tiempo lleva siendo parte de esta emisión, aseguró que extraña a muchos personajes que han pasado por los sillones del matutino, pero también bromeó sobre la salida de algunos otros. Su comentario causó un revuelo entre sus compañeros y entre risas una de sus mejores aliadas del programa, Galilea Montijo, trató de sacarle los nombres de las personas con las que no congeniaba, pero Andrea prefirió que todo quedara en risas. A pesar de los rumores que corren por las redes sociales, las dos guapas actrices tienen una gran relación y durante la transmisión recordaron el momento en el que Andrea le propuso al productor dejar a Galilea como conductora formal después de haberla suplido durante tres días. Montijo entró en lugar de Laura Flores, quien ya estaba planeando su salida debido a la grabación de una telenovela.

La celebración de los conductores

Arath quiso conmemorar este importante día escribiendo en sus redes sociales: "Hace 20 años @alexisnunezoliva me invitó a participar en @programahoy sin duda siempre le estaré agradecido por confiar en mí. Un lugar donde aprendí a hacer televisión en vivo, improvisando, jugando y sobre todo conociendo compañeros entrañables que hasta la fecha son grandes amigos. @programahoy me abrió las puertas a un mundo de posibilidades, me dio escuela y confianza en mí mismo. HOY después de 20 años regreso con la batuta de @andy___rodriguez y a petición de mi querida @magdaproducer 🙏🏼 con mucha más madurez, conocimiento y sobre todo con una carrera más sólida. Nunca imaginé regresar y estoy muy agradecido con todos y cada uno de mis compañeros y con el público que siempre me ha seguido a lo largo de estos 30 años de carrera. FELICIDADES AL PROGRAMA MÁS QUERIDO DE LATINOAMÉRICA !!! Y recuerda que @programahoy lo haces tú !! 👍🏼". Por otro lado, Galilea dejó un mensaje más corto, pero con mucho amor: "Gracias a ustedes por tanto cariño".

¿Cómo llegaron los protagonistas al programa?

El Negro Araiza, otro de los conductores favoritos de los mexicanos, aprovechó para recordar su historia, que tiene similitudes con la de Galilea. Le contó a la audiencia que su llegada fue hace 19 años, cuando le tocó suplir, durante un día, a Jorge Poza, al final Carmen Armendáriz, la productora de aquel entonces del programa televisivo, lo convenció de quedarse. Como varios de sus compañeros de cámara, Raúl aprovecho este día para dejar un emotivo mensaje de celebraación: "Gracias por tanto amor, paciencia y lealtad estos 23 años ha sido un placer enorme ser parte de esta aventura llamada. "HOYYY! 💜❤️LAS AMO 💜" A pesar de que muchos de los actores han pasado por momentos complicados a lo largo de los 23 años de vida del programa matutino, el equipo actual tiene muy buena relación y han creado muchos buenos recuerdos que seguirán atesorando.