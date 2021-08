Bárbara Coppel celebra el cumpleaños de su esposo Alejandro Hank Amaya en México

Cuando se trata de celebrar la vida de algún miembro de su familia, Bárbara Coppel no escatima en detalles. Algo que ha quedado claro durante el reciente festejo que organizó para su hija Amaïa, quien la semana pasada cumplió 5 añitos y los celebró por todo lo alto con una linda fiesta de sirenas. Y ahora ha vuelto a quedar en evidencia con la celebración que ha tenido Alejandro Hank Amaya, marido de la socialité, quien el pasado 2 de agosto llegó a los 44 años. Como era de esperarse, Bárbara ha organizado una linda celebración para su marido, solo que a diferencia del año pasado, cuando conmemoraron esta fecha tan especial con un lindo paseo por el sur de España, en esta ocasión ha sido una hermosa hacienda ubicada en Querétaro, México, la locación elegida para celebrar al guapo torero.

A través de sus redes sociales, Bárbara compartió algunos vistazos a la celebración de su marido, en donde pudimos que todo estuvo inspirado en la temática muy campirana, en donde los caballos fueron los protagonistas, acuerdo con el lugar en el que se encontraban, en donde además de disfrutar de deliciosos platillos de la comida mexicana, como grandes variedades de tacos y hasta chiles en nogada, el festejado y sus contados invitados bailaron al ritmo de la música norteña de lo más divertidos.

Al ser una ocasión especial, el pastel no pudo faltar, y por supuesto que también fue espectacular, pues fue mandado a hacer al gusto del festejado, muy acorde al tipo de celebración que tuvo este año, en donde los caballos fueron los elementos más destacados dentro de la deliciosa tarta sobre al cual encendieron una bengala, mientras le cantaban el Feliz Cumpleaños al festejado. Cabe destacar que en los videos y fotografías que Coppel ha compartido, todo parece indicar que los pequeños no estuvieron presentes, pues no se les vio como en otros cumpleaños, acompañando a su papá a la hora del pastel.

Además de la divertida y espectacular fiesta que Bárbara organizó para su marido, la socialité también le dedicó unas lindas palabras al festejado, con las que dejó en claro su deseo de seguir compartiendo su vida con él por muchos años más. “¡Felices 44 @alejandrohamaya! Espero que me toque festejarte ¡muchos más! Te amo”, escribió Coppel en Instagram junto a un álbum de fotografías en el que se les puede ver de lo más enamorados y felices de celebrar un año más juntos.

El idílico momento por el que atraviesa

Sin duda alguna, Bárbara Coppel se encuentra en uno de los momentos de mayor plenitud en su vida. La modelo ha encontrado en su esposo, a la persona ideal con quien compartir sus pasiones y sus alegrías, haciendo de los viajes su estilo de vida y formando una hermosa familia junto a sus tiernos pequeñitos. La plenitud y felicidad de Bárbara es tal, que incluso ella misma se siente incrédula ante la etapa de vida que experimenta, según lo confesó a ¡HOLA! en una reciente entrevista. “A veces no creo la vida que estoy viviendo. Siempre he sido un alma viajera, pero nunca pensé seguirlo haciendo con mi esposo e hijos. No ha sido fácil, es mucho trabajo, pero cuando algo te apasiona las cosas se acomodan”, expresó ilusionada.

