Simone Biles vuelve a las competencias y se despide de Tokio 2020 con un bronce

Simone Biles ha vuelto a las competencias y como era de esperarse lo ha hecho por todo lo alto. La gimnasta estadounidense se presentó este martes 3 de agosto en el gimnasio Ariake para competir por una medalla en la Viga de Equilibrio, luego de haberse descartado de otras finales a las que había clasificado, alegando algunos problemas de salud mental. Por fortuna, la sonrisa de Biles ha vuelto a brillar luego de la difícil semana que enfrentó, en donde solo la pudimos ver desde gradas apoyando a sus compañeras de equipo. Sin embargo, el regreso de la atleta no ha pasado inadvertido, pues además de la perfecta ejecución de su rutina sobre la viga, Simone logró subirse al podio y despedirse de los juegos olímpicos de Tokio 2020 llevándose una medalla a casa.

Cobijada por su equipo técnico, e incluso por sus rivales, quienes le dieron una cariñosa y emotiva bienvenida, Biles ejecutó una rutina de alta dificultad muy segura de sí misma y sin titubeos, lo que la hizo acreedora a una calificación 14,000 puntos, quedando en la tercera posición, llevándose el bronce. Fueron las competidoras chinas Guan Chenchen y Tang Xijing, quienes se hicieron del oro y la plata respectivamente, teniendo calificaciones de 14,633 y 14,233 cada una. Cabe destacar que Simone, considerada como una de las más grandes gimnastas de la historia, también se llevó la medalla de bronce durante la prueba de Viga de Equilibrio en Río 2016, por lo que su historia se ha vuelto a repetir.

Fue el lunes pasado cuando se confirmó el regreso de Simone Biles a las competencias, luego de haber tenido un arranque un poco complicado, y tras haberse retirado de las finales de salto de caballo, barras asimétricas, piso y por equipos. “Estamos emocionados de confirmar que verán a dos atletas en la Final de Viga de Equilibrio - ¡Suni Lee y Simone Biles! ¡No podemos esperar a verlas a ambas!”, se podía leer en un tuit que lanzó USA Gymnastics, el organismo rector nacional de gimnasia en los Estados Unidos, emocionando a todos los seguidores de la gimnasta, quienes ansiaban verla subirse al podio cuanto antes.

Un día antes de su retiro temporal de Tokio 2020, Simone lanzó un poderoso mensaje a través de su perfil de Instagram, en el que daba las primeras pistas de que algo no estaba del todo bien con ella. “No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!”, expresó la gimnasta en su perfil de Instagram, haciendo referencia a la presión que sentía al llegar a estos juegos olímpicos siendo considerada como la gran figura de la cita veraniega.

¿Por qué no participó en las pruebas anteriores?

Luego de su primer salto durante la final de equipos, Simone sorprendió al mundo al reaparecer en la pista de pruebas usando su uniforme de presentación, dejando en claro así que no seguiría compitiendo. Y aunque en un principio se especuló sobre su estado de salud, finalmente la misma gimnasta dio la cara y habló de lo que estaba sucediendo con ella. "Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental ha tomado más relevancia en los deportes en este momento", dijo Biles en declaraciones citadas por la BBC. "Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo habla de ti y sientes el peso del mundo", agregó.

