Corren rumores de romance entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez

En lo que se refiere a su carrera, Daniel Arenas ha sido siempre muy abierto a compartir detalles de sus proyectos, sin embargo, cuando se trata de su vida personal, es mucho más reservado. Y si bien este galán de telenovelas se ha animado ha hablar sobre sus más grandes anhelos, como lo es la paternidad, poco o nada ha dicho sobre sus pasadas relaciones amorosas. Por todo esto es que han llamado mucho la atención los recientes rumores que apuntan a que el intérprete se encuentra disfrutando de un nuevo romance con, nada más y nada menos que, la exreina de belleza Daniella Álvarez.

En estos tiempos de redes sociales, es difícil que algo se les escape a los fans, y justo eso ha pasado con Daniel y Daniella. Y es que los seguidores de la modelo colombiana no pudieron pasar por alto las recientes publicaciones en las que ella fue etiquetada en compañía del guapo actor. Hace unos días, la belleza colombiana celebró junto a su familia el cumpleaños de su sobrino, hijo de su hermana Andrea, quien compartió en su cuenta de Instagram algunos vistazos del festejo, indicando que se encontraban en Barranquilla. De inmediato llamó la atención la presencia de Arenas en esta celebración tan íntima, dejando ver de entrada, la cercanía que existe entre estos dos famosos.

Además de las fotos que circularon en redes sociales en las que se veía al actor y a la modelo posando junto a la familia de ella, llamaron la atención algunos videos tomados días después de la fiesta, mientras Daniella cantaba junto a su sobrino. En los clips, que Andrea Álvarez compartió en sus Instagram Stories, se ve a la exreina de belleza feliz haciendo coro junto al festejado, mientras ambos se encuentran muy cómodos sentados en el sillón. Sin embargo, otras tomas mostraron que Daniel estaba sentado a su lado celebrando su interpretación y no sólo eso, sino que de vez en vez colocaba su mano sobre su hombro, como un gesto de confianza y cariño.

Si bien esto podría ser sólo una sincera amistad entre connacionales y colegas -ambos son colombianos- para muchos fue más que una coincidencia su actitud efusiva en esta ocasión, pues ambos están solteros y libres de compromiso, por lo que no habría ningún impedimento en caso de que quisieran entablar una relación. Además, a decir de algunos, el hecho de que Daniella compartiera fotos de la celebración, omitiendo fotos junto a Daniel, sólo alimentó las sospechas sobre un posible romance que quiere mantenerse privado. Y es que, aunque ambos se siguen mutuamente en Instagram, no hay mayores interacciones públicas entre ellos. En su última publicación en dicha red social, realizada a inicios de julio, el actor indicó que encontraba en la Ciudad de México, sin embargo, tal parece que no ha tenido problema en tomar un avión y viajar a su natal Colombia para disfrutar de buena compañía.

¿Qué busca Daniel Arenas en una mujer?

Hace poco más de un año, el actor se confesaba soltero y reconocía que, aunque le ilusionaba la idea de encontrar el amor y tener una familia, dijo no tener ninguna prisa. “Sí, si estoy soltero”, confirmó Daniel en julio del año pasado en entrevista para El Break de las 7 de Univision. Cuestionado sobre las razones de dicho estatus, aseguró que ni él mismo entendía el porqué. “Yo creo que la razón exacta ni la sé yo, ni la sabe nadie, simplemente pienso que los tiempos de Dios son perfectos”, reflexionó entonces. “No espero una persona perfecta pero sí un ser perfecto para mí, o sea, no creo que la palabra perfecta encaje ahí, pero que sea la persona que yo sueño con toda mi alma y que yo sea esa persona que esa persona sueña con toda su alma, o sea, que encajemos perfectamente imperfectos el uno con el otro”, explicó.

Al ahondar en las cualidades de que le gustaría encontrar en una mujer, el actor hizo hincapié en que la apariencia y los logros profesionales para él eran secundarios. “Yo sueño que sea una persona sensible como yo, una persona de Dios, una persona familiar, te voy a hablar de mil cosas menos de lo físico, yo me fijo mucho más en la esencia que tenga la persona por dentro, en su capacidad de pensar, en su capacidad de tolerar, en su bondad”, detalló. Y aunque reconoció que tal vez no sea fácil hallar a una persona así, no pierde la esperanza de que algún día llegue. “Yo estoy 100 por ciento seguro del que día que conozca a esta persona, que yo me tope con esta persona yo lo voy a sentir… No sé si suene muy soñador, pero siento que tiene que ser así, que tiene que ser algo que me haga a mi vibrar, que yo sienta que se me sale el corazón”, confesó el galán de telenovelas.

