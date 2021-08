Contundente, Vanessa Guzmán levanta la voz ante las críticas por su aspecto físico

Más allá de su exitoso paso por la televisión, Vanessa Guzmán ha dado muestra de ser una mujer con un talento incontenible, enteramente enfocada en cada una de sus pasiones, como lo es el fitness y el amor por la salud y el cuidado personal. Es con esta manera de pensar, que la estrella de telenovelas tomó la decisión de asumir un importante reto, el de prepararse física y mentalmente para brillar en una reciente competencia de fisicoculturismo, encuentro que le mereció la victoria, llevándose a casa nada más y nada menos que tres medallas. Sin embargo, las imágenes de su impresionante cambio físico dieron pie al surgimiento de críticas por parte de algunas personas, una situación que ha sabido enfrentar con toda madurez, teniendo las palabras más adecuadas para dar respuesta a cualquier señalamiento.

Con la sinceridad que la caracteriza, Vanessa se refirió a lo dicho por sus detractores, lamentando que sobre todo en redes sociales este tipo de situaciones ocurran de manera habitual, por lo que incluso inició una especie de movimiento para alzar la voz en contra de este tipo de conductas. “Es muy triste encontrar mensajes de odio en redes, yo respeto la opinión de todos pero la gente no respeta, por eso inicié en redes el hashtag #noalabusodeopinion y convoco a todas las figuras públicas que quieran utilizarlo, porque más de uno nos hemos sentido agredidos…”, dijo la protagonista de telenovelas en entrevista con TVNotas. “Esa gente que se atreve a ofender porque sí son abusadores, y si hay algo que detesto es el abuso de cualquier forma…”, agregó.

En otro momento de la charla, Vanessa fue puntual al hablar de las críticas que recibió por su aspecto físico, enviando un mensaje a aquellas mujeres que incluso fueron parte de estos ataques para los cuales ha tenido una respuesta contundente. “No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo y ojalá que esté como yo’…”, comentó.

Eso sí, nada detiene a Vanessa cuando se trata de alcanzar un sueño, por ese motivo tales señalamientos no le impedirán continuar su marcha hacia cada uno de sus objetivos, tal cual lo ha expresado sin ningún filtro. “No por cien personas que me critiquen voy a dejar de hacer ejercicio y lucir como luzco; mejor que ellas se preocupen en trabajar su mente y su espíritu. Además con la feminidad se nace…”, aseguró la intérprete, quien ha dejado claro que no perderá de vista una siguiente competencia en septiembre, por lo que se toma el tiempo necesario para que todo marche sobre ruedas.

¿Qué ganó Vanessa en la competencia?

A través de sus historias en Instagram, Vanessa presumió las tres medallas que logró conseguir durante la competencia de fisicoculturismo en Puerto Vallarta, entre ellas la del primer lugar en el Open Clase C, el primer premio en Masters y el tercer lugar en novata, según detalló la actriz en la fotografía que presumió con orgullo y en la que percibe su musculosa figura, un trabajo en el que se enfocó de lleno y que finalmente la ha llenado de total motivación, misma que busca compartir con todos esos seguidores que le han brindado su apoyo incondicional a lo largo de todo este proceso.

