Reportan estable a Juan Pablo Medina tras su hospitalización

El actor Juan Pablo Medina habría tenido que ser hospitalizado de emergencia después de que durante una grabación sufriera una trombosis, según reportó en primer momento el programa De Primera Mano, y después fuera replicado por distintos medios locales. Aunque en el primer reporte se hablaba de una situación muy delicada, para más tarde confirmar que si bien se encontraba hospitalizado, se había logrado estabilizarse y sería su familia la que en dado momento, decidiría informar con respecto a su estado de salud. En los últimos minutos, su equipo de representación ha compartido un comunicado en el que se le reporta estable tras un delicado momento.

"Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud. Apreciamos todas las muestras de cariño y preocupación expresadas y agradecemos mucho el respeto a su privacidad y prudencia en este momento", se lee, confirmando que el estado del actor.

Juan Pablo, de 43 años, cuenta con una amplia y exitosa carrera, sus personajes en La Casa de las Flores, Ingobernable y la inolvidable Soy tu fan, son solo algunos de una extensa lista. Según su perfil de IMDB, en este momento se encuentra en la filmación de Enfermo Amor -en la que compartirá créditos con Camila Sodi y Natalia Téllez-, aunque no se ha aclarado si esta situación se dio en este set de grabación. Con poca actividad en sus redes sociales, desde hace cinco semanas, cuando promocionaba la cinta de La Casa de las Flores, no ha hecho ninguna otra publicación.

¿Qué es una trombosis?

De acuerdo con la Clínica Mayo, una trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un coágulo en la sangre (conocido como trombo) en una o más venas profundas del cuerpo. Estas suelen darse en las piernas, provocando dolor o hinchazón, aunque hay quienes no presentan ningún síntoma aparente. Aunque suelen estar ligados a ciertas enfermedades que alteran la coagulación de la sangre, hay también quienes los desarrollan, por ejemplo, al no mover las piernas y no propiciar la circulación correcta en las piernas (como suele pasar en los viajes prolongados o las recuperaciones en hospitales).

Esta situación puede ser de gran gravedad cuando los coágulos se desplazan en el torrente sanguíneo, ante la posibilidad de llegar a los pulmones, provocando lo que se conoce como una embolia pulmonar -aunque ésta también se puede dar sin la presencia de una trombosis-. Los síntomas suelen ser hinchazón en la pierna, dolor, enrojecimiento o decoloración, así como sensación de calor en la pierna afectada.

La institución médica reporta algunos factores de riesgo como la edad, el permanecer sentado durante largos períodos, el reposo prolongado, las lesiones o cirugías, el sobrepeso, tabaquismo, cáncer, la enfermedad intestinal inflamatoria, antecedentes familiares, genética, aunque también se puede dar en personas sin antecedentes conocidos. Es por esto que ante los primeros síntomas de un problema de este tipo se indica que es necesario consultar a un médico.