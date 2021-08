Eiza González se convertirá en María Félix para la película biográfica de la diva mexicana

El 2021 ha sido un gran año para Eiza González. Y es que a pesar de la pandemia, la actriz no ha dejado de cosechar éxito tras éxito. Luego de ser considerada como la mujer más taquillera de Hollywood y de convertirse en la primera mujer mexicana y latina en ser embajadora de firmas de moda tan importantes como los son Louis Vuitton y Bulgari, ahora la intérprete se prepara para para darle vida en el cine a María Félix, una de las mujeres más importantes de la época del cine de oro mexicano y todo un ícono mundial de belleza, inteligencia y porte, en una producción que girará en torno a la vida de la hermosa actriz originaria de Sonora.

Así lo ha hecho saber la misma Eiza en su perfil de Instagram, en donde se ha mostrado de lo más emocionada por tener la oportunidad de darle vida a la icónica diva mexicana y llevar su historia a todo el mundo, pues además también será productora del filme. “Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres que deben ser conocidas, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con la marca de Maria Felix por elegirnos para compartir su historia con el mundo!”, escribió la intérprete enteramente conmovida y emocionada.

Aunque aún se conocen pocos detalles sobre el filme, Deadline ha detallado que el filme biográfico de María Félix será producido por el ganador del Emmy Matthew Heinman y por la casa productora Linden Entertainment, además de Eiza, Dana Harris y Nicole King. Mientras tanto, aún se encuentran en búsqueda del guionista ideal que los ayude a plasmar la historia de la legendaria actriz y llevarla a todo el mundo.

Por otro lado, el productor ejecutivo de la cinta, Walter Rivera, explicó al medio las razones por las que ve en Eiza la fuerza y tenacidad, además del talento, que se necesita para interpretar a un personaje tan importante y conocido como lo es María Félix. estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, la inteligencia, la pasión, el carácter y la belleza de María. Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en un cambio, al igual que lo hizo María Félix, y sabemos que en las manos de Eiza, el legado de María Félix se retratará con la luz más auténtica”, expresó el productor.

Impacta en Capri con su look

Luego de más de un año de no presentarse en una alfombra roja debido a la pandemia, Eiza González ha vuelto por todo lo alto. Y es que para su asistencia a la gala benéfica organizada por por LuisaViaRoma y Unicef en Capri, la actriz ha impactado a los asistentes con su increíble look maximalista con el que no dejó indiferente. Para esta ocasión, la actriz optó por un vestido del diseñador italiano Daniel Del Core, un artista de la moda que apenas el año pasado presentó su primera colección con la que hizo oficial el lanzamiento de su firma. El diseño tiene como parte esencial unas estructuras circulares plisadas a la altura del escote, otorgándole un toque de dramatismo único, y con el que la protagonista de películas como Godzilla Vs Kong logró destacarse de entre otras celebridades invitadas a la gala, quienes optaron por diseños más discretos y en tonos oscuros.

