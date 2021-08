'Gracias por entender y por ponerme en balance', Érika Zaba agradece el apoyo de su esposo

Las últimas semanas han sido toda una montaña rusa de emociones para Érika Zaba y sus compañeros del grupo OV7, quienes se han visto divididos por algunas diferencias que han llegado a tener, debido a la cancelación de la gira con la que celebrarían sus 30 años de carrera, y por la que finalmente no han logrado ponerse de acuerdo. Además, la intérprete también se ha visto enfrentada a otro tipo de presiones que la han llevado a pasar por unos días un tanto complicados a nivel personal. Afortunadamente, la intérprete de Te quiero tanto, tanto no ha estado sola y ha contado con el gran apoyo de su marido, Francisco Oliveros, algo que sin duda ha sido de gran ayuda para la intérprete, quien no ha dudado en agradecer de forma publica al padre de su hijo Emiliano.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Érika compartió una linda postal en la que se le puede ver en compañía de Francisco, ambos posando de lo más enamorados, mientras se dan un tierno beso en los labios. Junto a la imagen, la artista de 42 años compartió un lindo mensaje para su marido, con el que además de celebrar un mes más de romance a su lado, aprovechó la ocasión para agradecerle por todo el apoyo que le ha demostrado durante las últimas semanas, en las que sin duda sus emociones han estado a flor de piel. “Como cada día primero de cada mes: celebrando el habernos encontrado. Y saben, este mes he andado bajo mucha presión y mi carácter admito no ha sido el mejor. Quiero que todo esté perfecto en HI DARLING, mi nuevo proyecto, y acepto que he dormido muy poco y estoy más irritable y exigente con todo. Ser mamá, esposa y empresaria no es cosa fácil. Gracias por entender y por ponerme en balance mi amor. Felices cuatro años un mes”, expresó Érika de lo más sincera.

Como era de esperarse, Francisco correspondió el gesto de su mujer, a quien le dedicó un lindo mensaje en el que refrendó el amor que tiene por ella, así como su admiración total. “Qué hermoso detalle tuvo Dios al hacerme coincidir contigo. Te amo linda”, escribió Oliveros, dejando salir su lado más romántico y derritiendo el corazón de los seguidores de Érika, quienes al percatarse de la presencia de Francisco comenzaron a enviarles mensajes de buenos deseos, así como sus felicitaciones por el lindo matrimonio que han formado, y por el amor con el que inspiran a través de sus redes sociales.

VER GALERÍA

Cambia su foto de perfil

Ante la polémica en la que se han visto envueltos todos los integrantes de OV7, luego de que varios de ellos admitieran una fractura al interior de la agrupación, Ari Borovoy lazó un mensaje de unidad para todos sus compañeros, pidiéndoles reunirse en privado para así lograr llegar a un acuerdo respecto a la gira que tienen aún pendiente. Además, el intérprete propuso a sus colegas cambiar su foto de perfil de Instagram por una imagen en blanco y así fijar una postura pública ante la situación por la que atraviesan, y sobre todo para dar certezas a sus fans.

Como era de esperarse, a este llamado respondieron solo Ari, Kalima, M’Balia y Érika, haciendo caso omiso a este llamado Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Oscar Schwebel. Sin embargo, el fin de semana llamó la atención de algunos de los fans de Zaba, el hecho de que la cantante quitara la imagen blanca que había puesto como respuesta al llamado de Ari, y la cambiara por una de ella, mientras que sus otros compañeros aún mantienen su foto en blanco. Y aunque algunos de sus seguidores la han cuestionado al respecto, hasta el momento Érika no ha hecho ningún comentario con relación a esta situación.

VER GALERÍA