'Eres una de las mujeres más bellas, más brillantes...', Biby Gaytán muestra su apoyo a su hija Ana Pau

Si algo ha caracterizado a los Capetillo-Gaytán es la unión con la que siempre suelen afrontar cualquier situación. Algo que quedó demostrado recientemente, luego de que Ana Pau Capetillo, una de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, tomara sus redes sociales para alzar la voz y lanzar un contundente mensaje en contra del bullying cibernético, sobre todo después de haber sido blanco de comentarios negativos de parte de algunos de sus seguidores, en los que se hacía referencia a su cuerpo. Como era de esperarse, Pau ha recibido el respaldo de su mamá, quien no ha dudado en pronunciarse a favor de su hija con un emotivo mensaje en el que además de refrendar el gran amor que tiene por ella, le ha hecho saber lo mucho que la admira, reforzando así el mensaje que la jovencita lanzó días antes.

Fue a través de Instagram Stories donde Pau Capetillo presumió el lindo mensaje que Biby le hizo llegar como respuesta al contundente mensaje que lanzó a través de una serie de videos que compartió por el mismo medio. "Eres una de las mujeres más bellas, más brillantes, valientes e inteligentes que he conocido”, se puede leer en la captura de pantalla que la hermana de Ale Capetillo ha presumido en sus redes sociales, en la que se puede observar que fue a través de un mensaje directo donde Biby se comunicó con su hija, dando respuesta a las historias que la joven compartió el pasado sábado por la noche.

La actriz de telenovelas como Dos mujeres un camino continuó con su mensaje llenando de halagos a su hija, no sin antes hacer referencia a la inteligencia de Ana Pau, dejando en claro lo mucho que admira a su retoño. “Eres más inteligente que bonita, ¡y mira que eres bonita! Dios te bendiga siempre hijita querida", finalizó Biby entre emojis de corazón y manitas en forma de aplausos. Ante el gesto de su mamá, Ana Pau no dudó en reaccionar de inmediato con un sincero: “La amo”, expresando así su gratitud por el apoyo recibido.

Fue el pasado fin de semana cuando Pau Capetillo se pronunció en sus redes sociales en contra del bullying y el body shaming, mostrándose un poco consternada ante las conductas que mostraron algunos de sus seguidores, algo que sin duda le resulto un tanto extraño, pues dijo, nunca antes había recibido comentarios tan duros hacia su persona. “Estoy muy sorprendida. Subí un Instagram Reels hace rato, y yo jamás había tenido que desactivar los comentarios de una publicación, llevo mucho tiempo en Instagram y jamás había tenido que hacerlo”, explicó. “Me parece preocupante, me parece sorprendente todos los comentarios de body shaming, o sea de ataques hacia mi cuerpo que recibí por ese video”, agregó. “Estoy muy sorprendida y estoy muy preocupada, sobre todo porque todos estos comentarios eran de otras mujeres, yo no vi un solo comentario de un hombre atacando mi cuerpo, todos eran de otras mujeres atacando mi cuerpo”, expresó.

Enfrenta a los haters

Ana Pau Capetillo hizo un fuerte llamado a las personas que no dudaron en hacer comentarios sobre su cuerpo a dejarla de seguir, así como a todos ellos que confunden la libertad de expresión con el bullying. “Nada más quería pasar por aquí a comentarles que no está bien que lo hagan y nada solo les quería decir que este tipo de comportamientos y comentarios yo no lo voy a permitir en mi página de Instagram, entonces si a ustedes no les gusta, y quieren seguir criticando, por favor, déjenme de seguir, con un solo botón me pueden dejar de seguir”, expresó con un semblante muy serio. “No voy a permitir que se haga body shaming de ningún tipo, ni a nadie. Si tú eres una persona que piensa que tu libertad de expresión incluye hacerle bullying a alguien en redes sociales, por favor déjame de seguir. Mi cuerpo es la parte menos interesante de mí, así que hablemos de otra cosa”, finalizó.

