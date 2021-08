El esperado regreso de Mr. Big en las grabaciones de Sex & the City El enamorado de Carrie era el único que no había aparecido en las grabaciones de la nueva entrega

Pocas veces las grabaciones de un proyecto causan tal revuelo como el que ha provocado las de And Just Like That…, la nueva entrega de Sex & the City. Tal vez porque la mayoría de ellas se han realizado en las calles de Nueva York ante la mirada de curiosos y paparazzis, o porque en estas imágenes se han podido ver los estrafalarios looks que Sarah Jessica Parker lucirá en su personaje de Carrie Bradshaw, pero la mirada del mundo está atenta de lo que pasa en cada una de las escenas que se han podido ver. Hasta el momento se ha podido ver a las tres amigas -a falta del personaje de Samantha, que no aparecerá en la cinta-, además parejas, hijos, amigos de las chicas y hasta rivales de amores en diferentes escenarios, pero faltaba alguien muy importante. Mr. Big, interpretado por Chris Noth, por fin se ha integrado a las filmaciones, dejando claro que sigue siendo parte de la historia de Carrie.

En las imágenes que se han capturado de la grabación, se ve a los personajes de Parker y Noth juntos, a pesar de que en una filtración de guion que se dio a conocer en Page Six se hablaba de problemas en la pareja -algo que no sería extraño tomando en consideración el estira y afloja que vivieron a lo largo de todas las temporadas de la serie-. Ha de recordarse que mientras su historia de amor no tuvo conclusión en las seis temporadas de la serie, fue en la pantalla grande, cuando después de no casarse en una fastuosa boda en la Librería Pública de Nueva York, la pareja unió sus vidas en una sencilla ceremonia en el City Hall.

La aparición de Noth en la serie fue puesta en duda, pues al parecer se tuvo que llevar a cabo toda una negociación para convencerlo. “Fue un poco como una negociación creativa. En verdad no sentía como si tuviera algo que ofrecer a ese personaje otra vez. Se sentía como que ya estaba terminado”, dijo a Yahoo! Finance Live, “Pero Michael Patrick King (el productor ejecutivo) simplemente es un increíble escritor y tiene unas ideas creativas increíbles. Y una vez que nos juntamos y hablamos sobre el potencial de lo que podíamos hacer con el personaje, estuve completamente dispuesto”.

Las fotografías de este reencuentro han dado la vuelta en las redes sociales, en donde tampoco ha pasado un detalle desapercibido, el regreso de los tocados de Carrie. Mientras en las últimas grabaciones se había visto a una Carrie más sencilla, incluso llevando un vestido de Forever 21 de hace algunos años, en estas fotografías se ve un lado más glamuroso del personaje, muy al estilo de la primera cinta. Esto ha sido ampliamente celebrado por los fanáticos de la saga que han apuntado en redes que éste es el único look ‘realmente Carrie’ que se ha visto durante las grabaciones, ante la pérdida de su vestuarista de cabecera, que se encuentra trabajando en Emily in Paris.

En las imágenes, se vio a Sarah llevando un body de escote de barco en negro, combinado con una vistosa falda de polka dots grandes negros, el llamativo tocado en la cabeza de plumas, un bolso pintado a mano y unos espectaculares tacones italianos de Duchess Gardini. Hechos a mano, fueron lo único que Sarah etiquetó en su publicación en Instagram, provocando que los fanáticos se abocaran al perfil de la firma que apenas cuenta con un puñado de seguidores -algo que sin duda cambiará en las próximas horas-, pero los curiosos ya han podido ver que en su página únicamente cuentan con un correo electrónico para mensajes y preguntas, haciéndolos aún más misteriosos.

