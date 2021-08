Contrario a lo que muchos creían, Lucero revela: 'Nunca tuve un contrato de exclusividad con Televisa'

A lo largo de los años, Lucero ha consolidado una de las carreras más exitosas del espectáculo, no solo gracias a sus interpretaciones musicales, sino también a su faceta como actriz y hasta de presentadora, algo que su público recuerda con mucho cariño. Precisamente, Televisa fue la empresa que la vio surgir como estrella desde que era una niña, y a la cual ha regresado en esta ocasión para ser jueza del reality que lleva por nombre El Retador, en donde compartirá cámaras con su ex, Manuel Mijares. En este sentido, la intérprete ha despejado una de las mayores dudas entre sus fanáticos, quienes han querido conocer cuál es la relación profesional que ha tenido con Televisa, empresa que se distinguió por haber otorgado tiempo atrás contratos de exclusividad a sus celebridades, lo cual les impedía colaborar en otros proyectos.

Con la transparencia que la distingue, Lucero conversó con sus fanáticos a través de sus redes sociales, espacio en el que habló como nunca antes de su relación laboral en la televisora de San Ángel, de la que fue rostro principal durante muchos años. “Nunca tuve un contrato de exclusividad, por ejemplo, ni siquiera con Televisa. Cuando yo decidí hacer un proyecto a otra empresa en Estados Unidos, hace poquitos años, era como: ‘No… ¿cómo Lucero? Pero si Lucero y Televisa son uno mismo, es que los inventaron el mismo día’…”, reveló la estrella en un video que dio a conocer a través de su canal de YouTube, Mucho qué contar. “Incluso, para mí, para la empresa y para el público, todo era: ‘No, a ver cómo, ¿se peleó? ¿La sacaron? Sí, porque claro, ya le descubrieron todas sus maldades reales y entonces ya la sacaron’…”, agregó.

De alguna manera, Lucero reconoce que por aquellos años tuvo a bien anticiparse para tener la libertad de llevar su carrera por el camino que más le conviniera, algo que ha sido enteramente gratificante para ella en todos los sentidos. “El punto fue que intenté descubrir algo que hoy en día ya es muy común, que un actor, una actriz, una cantante, puedan estar en diferentes casas productoras o empresas distintas sin el tema de que: ‘Ya se fue, ya la vetaron, ya le quitaron’. Yo pienso que los artistas son universales, claro, tienes que tener ciertos contratos con una compañía de discos… pero esta onda de quedarte para siempre en un mismo lugar es como si no pudieras viajar…”, dijo.

¿Quién maneja la carrera de Lucero?

Actualmente, Lucero tiene el privilegio de ser una artista que ha sabido trascender generaciones, manteniendo vigente su carrera y sin estar atada a la exclusividad de alguna empresa, algo que la llena de mucha felicidad. Eso sí, ha habido personas muy especiales en su vida, quienes la han apoyado de manera incondicional para que esto sea posible. “Lo digo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, sé que es tal vez como cuando tienes un bebecito, un hijo o una persona un poco a tu cargo, es una responsabilidad… tengo un mánager que sigue siendo mi mamá, sigue siendo mi hermano, mi familia seguimos siendo un poco los que manejamos este producto, esta marca de Lucero…”, contó.

Así mismo, Lucero reiteró lo favorable que ha sido llevar de esta manera su carrera, pues siempre ha existido respeto y profesionalismo por parte de quienes la han apoyado. “Esa parte a mí me ha funcionado muy bien, no ha habido historias truculentas de las familias desleales y traicioneras, todo eso está bien… entonces si tú quieres contratarme a mí, no es como que tienes que hablar a una compañía de discos o como que tienes que pedirle permiso a Televisa, realmente es conmigo la cosa… Me gusta mucho poder tener a estar edad, sintiéndome aún joven, como la jurisdicción y ser la dueña de lo que yo quiero hacer y no sentirme presionada porque dijo la empresa, dijo el otro, dijo el mánager…”, afirmó.

