Tania Rincón confiesa que temió por sus hijos cuando tuvo Covid: ‘Los escuchaba llorar’

Tania Rincón se encuentra en un gran momento de su vida, pues en lo profesional se ha dejado ver plena viviendo nuevas experiencias, como la de hace poco como conductora invitada del programa Hoy. Además, hace poco más de seis meses le dio la bienvenida a su pequeña Amelia, con quien se convirtió en madre por segunda ocasión. Sin embargo, hace poco más de un mes, en medio de esta felicidad, la presentadora se topó con una prueba que no esperaba y que representó uno de los momentos más difíciles en su papel de mamá. Y es que la exestrella de TV Azteca dio positivo a Covid, situación que la llevó a ponerse en un estricto aislamiento, separándose así de sus hijos para evitar cualquier posible contagio.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al asistir como invitada a Miembros al Aire, Tania habló de su experiencia al ser parte de las cifras de contagios de Covid, y es que, como varios de los participantes del reality Guerreros, dio positivo al virus. La conductora confesó que el primer pensamiento que le pasó por la cabeza al conocer su diagnóstico fueron sus pequeños Patricio y Amelia. “Cuando vi la prueba sí me dio mucho miedo, entré en pánico porque dije: ‘Mis hijos, qué voy a hacer con mis hijos’”, contó. Ante esta situación, la presentadora de televisión tomó la decisión de aislarse por completo para impedir que algún otro integrante de su familia se contagiara. “Pues me tuve que encerrar en mi cuarto, los escuchaba llorar y si Patricio hacia alguna travesura o algo, nada más me pegaba a la puerta (para oír)”, recordó.

Si separarse de los hijos ya es una medida difícil para cualquier mamá, cuando se tiene una bebé lo es aún más. Tania contó que, debido a la corta edad de Amelia, no pudo pasar por alto la lactancia. “Me la llevaban, para comer nada más, yo con cubrebocas, me lavaba las manos cada que la tocaba le lavaba también las manos a ella y la entregaba”, explicó, haciendo énfasis en que se limitaba estrictamente a este contacto necesario en pro de la salud de su nena. Es importante señalar que, según ha informado la Organización Mundial de la Salud, “el virus SARS-CoV-2 no ha sido detectado en la leche materna de madres con Covid-19 confirmado o probable y no hay evidencia de transmisión del virus a través de la lactancia”.

Más allá de este acercamiento con su hija, Tania no podía estar con ella ni con Patricio, y la idea de abrazarlos o besarlos espontáneamente no estaba a consideración. Este aislamiento le cobró factura a nivel emocional, pues reconoció que, en determinado momento, no pudo contenerse. “Tuve un día que sí dije: ‘Para qué le hago…’, le lloré mucho, sí estaba como muy triste”, reconoció.

Tania, un contagio más en 'Guerreros'

Fue el pasado 15 de junio cuando Tania tomó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que, como varios de sus compañeros en Guerreros, había dado positivo a Covid. “Se tomó la decisión de que saliéramos del aire toda esta semana por varios casos de Covid-16 que se confirmaron, entre esos casos estoy yo, di positivo hoy”, expresó entonces la conductora a través de un video. “Le informé a mis papás, que son las personas que más me preocupan y me siguen preocupando en la vida. Ellos ya están vacunados, gracias a Dios, pero de todas maneras decidimos tomar nuestras precauciones usando cubrebocas todo el tiempo”, continuó.

Tania explicó que, tras conocerse el primer resultado, se hizo la prueba de laboratorio, la cual confirmó su contagio. “Evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá”, relató la conductora, quien está casada con Daniel Pérez. “A nombre de toda la familia Guerreros nos sentimos tristes, habíamos tomado medidas fuertes, nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos habían hecho una en la semana y no por eso nos dejábamos de cuidar... Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos”, agregó entonces. Finalmente, tras varios días de aislamiento, la presentadora dio a conocer el 29 de junio que había regresado al trabajo y que estaba completamente recuperada.