Vanessa Guzmán sorprende con su transformación física al ganar un torneo de fisicoculturismo

Aunque Vanessa Guzmán se dio a conocer gracias a su participación en varias telenovelas, en las que dio muestra de su gran talento actoral, la guapa actriz también es una apasionada del deporte, el ejercicio y la buena alimentación, algo que de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele compartir algunos detalles de su vida y en donde también han podido ver la transformación física que ha tenido a lo largo de los últimos años en los que se ha entregado de lleno a la vida fitness. De hecho, la protagonista de telenovelas como Atrévete a Soñar ha causado revuelo durante el fin de semana, luego de que ella misma presumiera los logros que ha tenido dentro del mundo del fisicoculturismo, luego de haber ganado algunas medallas en esta disciplina, demostrando así que el esfuerzo y la perseverancia siempre rinden frutos.

Fue a través de Instagram Stories donde la exreina de belleza presumió su increíble y musculosa figura, justo unos instantes después de haber ganado tres medallas durante un concurso de fisicoculturismo realizado en Puerto Vallarta: obteniendo el primer lugar en el Open Clase C, el primer premio en Masters y el tercer lugar en novata, según detalló la actriz en la fotografía en la que se le puede ver posando en un revelador bikini azul, presumiendo orgullosa sus tres medallas colgadas al cuello.

A lo largo de los últimos años, Vanessa se ha dedicado a compartir en sus redes sociales detalles de su nueva vida fitness, inspirando a todos sus seguidores a seguir su ejemplo y comenzar una vida más saludable. Y aunque en ocasiones ha tenido que poner un alto a su intención de convertirse en toda una atleta del fisicoculturismo debido a su trabajo como actriz, lo cierto es que ahora está enfocada y ha logrado conquistar sus primeros triunfos, algo que la tiene muy orgullosa. “Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es preparase muy fuerte para eso. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo…”, dijo en un video que compartió hace unas semanas en el que se dejó ver de lo más plena haciendo ejercicio.

En ese mismo video, la actriz también se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido de sus fans y personas cercanas a su círculo, quienes no han dejado de aplaudir los logros de la intérprete en el deporte. “Pero sin duda, el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, la gente que me conoce, la gente que convive conmigo y que sabe y conoce mis objetivos, a todos ustedes, gracias…”, dijo.

Su ausencia en la televisión

Recordemos que fue en 2019 cuando Vanessa Guzmán reapareció en las telenovelas, al formar parte del elenco del melodrama Soltero con hijas, de Televisa. Tal acontecimiento fue celebrado por todos sus fanáticos, quienes esperaban ansiosos el regreso de la estrella a la pantalla chica. Del mismo modo, ella explicó en otra ocasión los motivos que la llevaron a mantenerse alejada de la televisión, un periodo que le permitió reencontrase consigo misma y renovarse en todos los aspectos. “Fue un retiro forzoso, un retiro que me llevó a romper lazos muy importantes, y sin embargo pues hay que procesarlos. Nunca me vi tan vulnerable en mi vida pero había que salir adelante y levantarse, como referente para otras personas también y me dediqué ese tiempo para mí…”, dijo en junio de 2020 al programa de espectáculos Cuéntamelo Ya!