Enamorados, Camila Fernández y Francisco Barba celebran su primer aniversario de bodas

Pareciera que fue ayer cuando de forma sorpresiva Camila Fernández y Francisco Barba se daban el 'Sí, acepto' en una ceremonia por demás emotiva, a la que ¡HOLA! tuvo acceso en exclusiva. Sin embargo, la pareja actualmente disfruta de una verdadera luna de miel que se ha extendido por un año, sobre todo después de la llegada de su pequeña Cayetana, su primera hija. Es así, que en medio de un momento sumamente especial para ellos, han celebrado su primer aniversario de bodas, una fecha que sin duda ha quedado marcada en sus calendarios para siempre y que sin duda siempre será motivo de grandes celebraciones.

Así lo ha dejado en claro la hija de Alejandro Fernández, quién enteramente emocionada ha dedicado una serie de publicaciones a su esposo, en dónde además de compartir algunos vistazos de aquel día en el que se prometieron amor eterno ante la mirada testigo de sus seres queridos, dejó en claro el gran amor que tiene por Francisco, así como lo que ha sido este tiempo en el que han compartido sus vidas. “Un año de saber lo que es amarte y respetarte durante todos los días de mi vida”, expresó conmovida la joven cantante. “Gracias amor por hacerme la mujer más feliz de este planeta ¡Te amo!”, agregó.

Por otro lado, a través de Instagram Stories, Camila compartió un vistazo a lo que ha sido su romántica celebración de aniversario, un momento en el que no han podido faltar los besos y los arrumacos, así como el delicioso pastel, el cual fue decorado con algunos coloridos detalles y unos muñequitos vestidos de novios, dejando ver más enamorados que nunca y felices de poder vivir su amor al lado de su tierna hija. "Te amo", escribió Camila en una de las postales que ha compartido en sus redes sociales, en la que se le puede ver de lo más sonriente, recibiendo un tierno beso en la mejilla de marte de su marido.

Sin duda alguna, los últimos 12 meses han sido toda una montaña rusa de emociones para Camila Fernández, quien sin duda está disfrutando al máximo de su vida al lado de Francisco, a quien además de su cómplice de vida, lo considera su mejor amigo. “Increíble, me casé con mi mejor amigo y con un niño que es un tesoro, me encanta que estoy compartiendo mi vida con alguien tan especial… Pero estoy muy feliz, está padrísimo, la vida de casada es la mejor”, contó hace unos meses en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

Encantada con su vida de mamá

Tras el nacimiento de Cayetana, el pasado mes de marzo, Camila hizo su primera aparición en televisión convertida en mamá y con su pequeñita en brazos: “Estoy en las nubes”, reconoció la joven cantante durante un enlace virtual con el programa Ventaneando, en el que aseguró que su bebé es muy bien portada y que tras las complicaciones que sufrió durante el embarazo, ahora que Cayetana nació, su realidad es completamente diferente: “La verdad es que como sí he sufrido mucho dolor y muchas desveladas y toda la onda ahorita estoy en Disneylandia, súper bien. Después de que me operaron de la vesícula, la niña, la hernia y no sé qué, la verdad no me quejo”. En ese sentido, Camila aprovechó para agradecer a Francisco Barba por su entrega y por colaborar en todo lo relacionado con la bebé: “Es el mejor papá”, dijo.

