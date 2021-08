¡Sorpresa! Ale Capetillo ha vuelto a México luego de pasar algunos meses en España

Luego de pasar unos meses en Madrid, España, Ale Capetillo ha sorprendido a su familia y sus fans con una inesperada visita a México. Así lo ha hecho saber la hermosa hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a través de sus redes sociales, donde ha mostrado parte del gran recibimiento que ha tenido por parte de su familia y de los miembros más tiernos de su clan, sus dos perritos, quienes no cabían de la emoción por verla de nuevo. Si bien, la influencer no ha dejado en claro si su estancia en el país es definitiva o si solo se trata de unas vacaciones, lo cierto es que su familia está feliz con la presencia de la jovencita, sobre todo Ana Pau, quien no se ha separado de su hermana ahora que la tiene a su lado.

A través de Instagram Stories, Ale preparó a sus seguidores para recibir una linda sorpresa, sin mencionar de qué se trataba y abriendo una dinámica en redes para que ellos adivinaran lo que estaba a punto de suceder. Mientras algunos especulaban sobre su vida amorosa, otros aseguraban que Ale estaba a punto de abrir un nuevo canal en Youtube. Sin embargo, ninguno de ellos adivinó que lo que ella les estaba tratando de decir es que su regreso a México era inminente, algo que finalmente reveló por el mismo medio. “De vuelta en casa”, escribió sobre un video en el que se puede ver como llega a casa y es recibida por dos de sus perritos, quienes se abalanzaron sobre ella emocionados, llenándola de besos y abrazos. “Como pueden ver, llegué a México…”, comentó emocionada entre risas, mientras sus perritos brincaban de la emoción.

La hija de Biby finalmente confirmó que se encontraba en México, asegurando que prácticamente nadie sabía lo que estaba planeando, siendo su hermano Eduardo Jr. su cómplice en esta aventura. “No era una noticia de que tengo novio, ni de Youtube… Llegué a México, no saben cómo me guardé esta noticia. Nadie sabía nada, solo mi hermano y uno de mis mejores amigos, pero nadie sabía”, compartió sonriente Capetillo en un video que compartió en sus historias de Instagram, prometiendo compartir más adelante la reacción que tuvieron sus famosos papás al verla de vuelta en casa. “Sí estoy en México y estoy feliz, les voy a subir un blog con todos los videos de todas las sorpresas, se van a morir de risa con la sorpresa que les hice a mis papás, de verdad yo nunca había visto a alguien tan espantado y sorprendido como cuando vi la cara de mis papás cuando me vieron”, expresó emocionada.

En otra publicación, Ale se encargó de dejar en claro que volvió a México muy bien acompañada de su perrito Bobby, a quien recientemente adoptó en España y de quien se ha vuelto inseparable. “Si tienen la duda, Bobby viajó conmigo”, expresó la jovencita junto a una fotografía en la que se puede ver a uno de sus hermanitos menores cargando en brazos al nuevo integrante de la familia.

La emoción de Pau por el regreso de su hermana

Como era de esperarse, la más emocionada por tener a su hermana nuevamente a su lado fue Ana Pau Capetillo, quien en primera instancia compartió una fotografía de su hermana, quien posó de lo más graciosa junto a unas cajas de cereal. “Volvió la reina de mi corazón”, comentó Pau sobre la divertida imagen.En otro video que ambas han compartido en Instagram, se les puede ver ya en la intimidad de su habitación, la cual comparten, acostadas en la misma cama, recuperando el tiempo que no pudieron dormir juntas como suelen hacerlo, según ellas mismas han revelado en videos anteriores.

