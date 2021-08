El llamativo vestido de Eiza González para su cita benéfica en Capri

La presencia de Eiza González en una alfombra roja siempre es garantía de looks espectaculares e innovadores, con los que siempre da de qué hablar. Recordemos el increíble vestido amarillo con el que acudió a la gala del Oscar de 2019, con el que capturó la atención de todos y marcó una tendencia para los siguientes años. Como era de esperarse, para su primera aparición en un evento de esta magnitud, tras un año marcado por la pandemia, la actriz no ha decepcionado y de hecho se ha dejado ver con un diseño de lo más dramático y maximalista con el que nuevamente ha dejado a más de uno con la boca abierta, durante la gala benéfica organizada por LuisaViaRoma y Unicef en Capri.

Para esta cita tan especial, la mexicana ha hecho gala de su buen gusto y audacia a la hora de elegir un look, por lo que no dudó en aparecer con un increíble vestido del diseñador italiano Daniel Del Core, un artista de la moda que apenas el año pasado presentó su primera colección con la que hizo oficial el lanzamiento de su firma. El diseño tiene como parte esencial unas estructuras circulares plisadas a la altura del escote, otorgándole un toque de dramatismo único, y con el que la protagonista de películas como Godzilla Vs Kong logró destacarse de entre otras celebridades invitadas a la gala, quienes han optado por diseños más discretos y en tonos oscuros.

La composición del vestido en general era ligera y holgada, cayendo sobre el cuerpo de la actriz, en una falda plisada en tonos verdes y blancos. La actriz complementó su look con un discretísimo maquillaje, muy natural y en tonos muy claros, y unos accesorios casi imperceptibles, dejándoles todo el protagonismo a su hermoso vestido, pues además llevó el pelo recogido sin mayores aspavientos.

Por lo que Daniel Del Core ha compartido en sus redes sociales y en entrevistas previas, el vestido que usado Eiza en esta ocasión fue inspirado en la naturaleza, específicamente en los hongos que suelen crecer en algunos bosques, replicando sus formas en las estructuras redondas y plisadas que se abren como abanicos en la parte superior del vestido. De hecho, en Instagram el diseñador ha mostrado un poco de los elementos de la naturaleza que lo han inspirado para todas sus creaciones, siendo el reino fungi el que más se hace presente en sus creaciones. “Es lo más sublime. Entonces, un vestido toma forma en tu imaginación como por arte de magia”, dijo Del Core a Vogue sobre la experiencia de contactar con la naturaleza y tomar de ella la inspiración para sus hermosas creaciones.

Haciendo historia...

Los éxitos para Eiza González no paran. Y es que con tan solo 31 años, la otrora actriz de telenovelas ha vuelto a hacer historia en el mundo de la moda, en donde se ha adjudicado algunos logros como ser la primera mexicana en aparecer en una campaña de Louis Vuitton, además de los alcances que ha tomado su carrera en el cine al ser considerada como la actriz más taquillera de Hollywood, al haber estrenado tres películas en lo que va del años. Sí, todo esto en medio de una pandemia. Por si estos logros eran poco, la protagonista de películas como I Care a Lot ha vuelto a ser historia al convertirse en la nueva embajadora de una de las joyerías más lujosas e icónicas del mundo: Bvlgari.

Es así que la actriz se ha dejado ver derrochando estilo y elegancia en las primeras fotos de esta campaña, orgullosa de ser la primera mujer mexicana y latina en representar a la firma en Norteamérica. “Poder unirme a la familia de Bvlgari y ser embajadora de la marca es un absoluto honor. Tengo una gran conexión con la colección Serpenti y B.zero1. El símbolo Serpenti es increíblemente reconocido y es una pieza atemporal y elegante. B.zero1 encapsula lo atrevido y arriesgado, sin dejar atrás la sofisticación. Me veo utilizando las creaciones de Bvlgari en mi día a día, ya sea en jeans combinando varias piezas, o en alfombras rojas portando creaciones de alta joyería", comentó Eiza en un comunicado.

