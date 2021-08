Sincera, Geraldine Bazán habla de la cirugía estética a la que se sometió hace unos años

Sin duda alguna, Geraldine Bazán siempre se ha caracterizado por ser una de las celebridades más transparentes y sinceras del mundo del espectáculo, por lo que siempre está dispuesta a hablar de lo que sucede en su vida y su carrera sin problemas. Algo que quedó en claro durante su asistencia al programa Netas Divinas, en donde con total apertura habló sobre la cirugía estética que se realizó en los senos hace algunos años, dejando en claro lo satisfecha que está con los resultados y compartiendo su experiencia con todas las conductoras de este programa de Unicable.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante su charla con este espacio, Geraldine fue cuestionada sobre si en alguna ocasión se había sometido a una cirugía estética, contestando con la sinceridad que suele caracterizarla. “Sí, las bubies, pero normal… Yo me operé antes de ser mamá, amamanté a mis dos hijas y están mejor que nunca, o sea no me las he vuelto a tocar, y no creo que me las vuelva a tocar, la verdad. Ahorita están en el lugar perfecto, del tamaño perfecto y estoy muy contenta”, dijo la hermosa actriz, dejando en claro que está a favor de este tipo de intervenciones médicas, aunque asegurando que por el momento no planea someterse a otra cirugía de este estilo.

Geraldine ahondó en el tema y reveló que su cirugía salió tan bien, que desde hace más de una década no ha necesitado de hacer un tratamiento especial para cuidar sus implantes, por lo que se dijo muy contenta con los resultados obtenidos. “Yo ya tengo más de 12 años (que me puse los implantes), fue desde antes de mi hija. La verdad es que yo supongo que hay que valorarse (con el tiempo)”, dijo la actriz, luego de admitir que sus implantes no le han dado ningún tipo de problema. “La verdad es que me siento muy cómoda…”, agregó convencida.

VER GALERÍA

Orgullosa de las decisiones que ha tomado en su vida

Sin duda alguna, la vida de Geraldine Bazán siempre ha estado en el centro de atención, pues siempre se ha mostrado muy transparente con su público y siempre está dispuesta a enfrentar cualquier situación, por muy complicada que sea, con la frente en alto y sin esconderse. Y es que para la actriz, cada una de las decisiones que ha tomado en su vida la han puesto en el lugar en el que hoy está, por lo que al día de hoy se siente orgullosa de cada paso que ha dado. “Todas las etapas han sido increíbles, la verdad es que no cambio absolutamente nada de lo que he vivido, desde mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hacen ser la mujer que soy en este momento…”, aseguró Geraldine durante una entrevista que concedió hace unos meses al maquillista Bernardo Vázquez, mejor conocido como Letal.

La actriz de telenovelas como Por Amar Sin Ley, también habló de lo complicado que puede ser para una persona tener una vida pública, como es su caso. Sin embargo, la madurez con la que hoy se maneja frente a los reflectores viene de la mano con la confianza que tiene en sí misma y, por supuesto, el apoyo de su familia. “La gente a veces cree que por ser una persona conocida, o por ser una persona pública, puede opinar sin tener conocimiento de causa, pero creo que lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido…”, comentó sonriente en un instante de esta plática, una de las más sinceras que ha concedido a lo largo de estos meses.

VER GALERÍA