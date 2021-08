Ana Pau Capetillo pone un alto a las críticas: 'No está bien que lo hagan'

Para Ana Pau Capetillo las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para mantener contacto directo con sus seguidores y compartir con ellos detalles de su día a día, así como de su vida familiar. Y aunque siempre está dispuesta a contestar todos los mensajes que recibe de sus fans, en ocasiones también ha tenido que hacer un alto para denunciar algunas conductas tóxicas que a menudo suelen presentarse en redes sociales y que al final la han afectado a ella. Tal y como sucedió recientemente, cuando la influencer lamentó el que haya tenido que desactivar la sección de comentarios de uno de sus videos que compartió hace unos días, debido a que comenzó a recibir algunos comentarios negativos relacionados con su cuerpo, aprovechando la ocasión para reflexionar sobre este tipo de actitudes, pidiendo a todos sus followers evitar replicar este tipo de conductas y propiciar un ambiente saludable en redes sociales, y sobre todo en su perfil.

Así lo ha dejado en claro Pau en una serie de videos que ha compartido en sus redes sociales, asegurando que no va a permitir este tipo de comentarios en sus redes sociales, por lo que pidió a sus fans ser más empáticos con los demás. “Estoy muy sorprendida. Subí un Instagram Reels hace rato, y yo jamás había tenido que desactivar los comentarios de una publicación, llevo mucho tiempo en Instagram y jamás había tenido que hacerlo”, explicó la guapa hija de Biby Gaytán un poco consternada. “Me parece preocupante, me parece sorprendente todos los comentarios de body shaming, o sea de ataques hacia mi cuerpo que recibí por ese video”, agregó.

La influencer se mostró un tanto consternada al darse cuenta que la gran mayoría de los comentarios negativos provenían de algunos seguidores del sexo femenino, una situación que le pareció sumamente preocupante. “Estoy muy sorprendida y estoy muy preocupada, sobre todo porque todos estos comentarios eran de otras mujeres, yo no vi un solo comentario de un hombre atacando mi cuerpo, todos eran de otras mujeres atacando mi cuerpo”, expresó.

La contundente reflexión de Ana Pau

Como era de esperarse, Ana Pau Capetillo hizo un fuerte llamado a las personas que no dudaron en hacer comentarios sobre su cuerpo a dejarla de seguir, así como a todos ellos que confunden la libertad de expresión con el bullying. “Nada más quería pasar por aquí a comentarles que no está bien que lo hagan y nada solo les quería decir que este tipo de comportamientos y comentarios yo no lo voy a permitir en mi página de Instagram, entonces si a ustedes no les gusta, y quieren seguir criticando, por favor, déjenme de seguir, con un solo botón me pueden dejar de seguir”, expresó con un semblante muy serio.

Y agregó: “No voy a permitir que se haga body shaming de ningún tipo, ni a nadie. Si tu eres una persona que piensa que tu libertad de expresión incluye hacerle bullying a alguien en redes sociales, por favor déjame de seguir. Mi cuerpo es la parte menos interesante de mí, así que hablemos de otra cosa”, expresó convencida y con una sincera sonrisa en su rostro, dejando en claro que está en contra de cualquier conducta que no aporte dentro de sus redes sociales.

