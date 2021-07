Elías Sacal y Rossana Lerdo de Tejada, viuda de Jorge Vergara, juntos en Capri previo a una cita muy especial

La vida le sonríe en estos momentos a Rossana Lerdo de Tejada, viuda de Jorge Vergara, pues tal como lo dio a conocer ¡HOLA! hace unas semanas, ha podido darse otra oportunidad en el amor de la mano de Elías Sacal, quien hasta hace un tiempo mantenía un noviazgo con la española Mar Flores. Los días pasan y la pareja disfruta al máximo su relación, y ahora en medio de un escenario inmejorable. El empresario mexicano y Rossana han viajado a Italia para lo que seguramente será una experiencia muy especial que les dejará a ambos los más entrañables recuerdos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Rossana y Elías se encuentran disfrutando el cálido clima mediterráneo en Isla de Capri, previo a su asistencia a la Gala de Verano, un evento que albergará una subasta a beneficio de la UNICEF y que se realizará en el histórico monasterio conocido como la Certosa di San Giacomo. Es sabido que la Lerdo de Tejada es una amante y conocedora del arte, por lo que no es de extrañar su asistencia a esta cita con causa, en la cual además se espera haya presentaciones de grandes estrellas de la música.

Mientras aguardan a esta gala, que sin duda será inolvidable, Rossana y Elías se han dejado ver completamente felices y relajados, disfrutando de las comodidades del exclusivo Grand Hotel Quisisana, ubicado en el corazón de Capri y que además se encuentra a escasos minutos del monasterio que albergará la gala de mañana. Y ha sido justamente en este lugar donde han coincidido con un mexicano cuyo nombre es ampliamente conocido en el mundo del arte: Eugenio López, Presidente de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo.

La pareja sorpresa del verano

A principios de este mes, Rossana y Elías fueron vistos en el recién inaugurado restaurante Carbone, en Miami, ciudad en la que, por esas fechas, ella se había dejado ver en redes sociales, feliz posando para la lente de su hija. Si bien ninguna de las dos partes de esta nueva pareja ha dado pistas en sus respectivas cuentas sobre su relación, se sabe que ésta inició hace más de un mes y a decir de la reciente foto de ellos en las costas italianas, puede asegurarse que están disfrutando mucho juntos.

Hasta el momento, Rossana no ha compartido detalles en sus redes sociales sobre su escapada a Capri, sin embargo, sí se ha estado activa recientemente en sus cuentas, donde a menudo comparte pensamientos y reflexiones. “Siempre pienso que debemos seguir adelante sólo para ver qué nos sucede. No te des por vencida(o), nunca sabes qué está a la vuelta de la esquina. Activa tu campo de milagros y magia”, escribía hace apenas unos días en su Instagram junto a una foto tomada por su hija, quien se ha convertido en su fotógrafa favorita. “Somos polvo de estrellas. Solo con imaginar la magnitud de nuestro universo, reflexiono lo pequeños que somos y me doy cuenta de que todo lo que podemos anhelar realmente es poco en comparación con la capacidad de la grandeza que nos hizo. Sea cual sea tu sueño, es posible. Quizá sólo tú eres quien no se la cree”, expresaba a inicios de mes mientras se encontraba en Miami, justamente por los días en que era vista con Sacal.

