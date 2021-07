¿Por qué llora El Chicharito Hernández?

Semanas después de que se filtrara información respecto a ciertas medidas legales emprendidas por su expareja, Javier El Chicharito Hernández se ha dejado ver enfocado en su recuperación y acondicionamiento físico. Y es que a principios de este mes, el futbolista mexicano reveló que había sufrido una lesión que lo había dejado fuera de las canchas temporalmente. “Un momento muy triste y frustrante el no poder estar en la cancha para apoyar a esta gran familia que es mi equipo, pero también me encuentro ya muy enfocado en la recuperación, en sacar lo mejor de esto y sobre todo mejorar en lo emocional, físico, mental y regresar mejor de lo que estaba", escribió entonces, dejando ver que, en medio de la la adversidad, estaba decidido a no darse por vencido. Si bien la estrella de LA Galaxy suele compartir en sus redes sociales reflexiones y mensajes inspiradores, recientemente hubo uno que llamó especialmente la atención de sus seguidores, pues dejó ver como nunca su lado más humano y vulnerable. "Todos siempre pasamos por momentos complicados, por situaciones difíciles y está en uno tomarlo como algo negativo o bien aprovechar y verlo como una gran motivación para dar el 100%", escribió junto a un video en el que se le limpiarse las lágrimas tras una rutina de barras junto a su entrenador. "La decisión de continuar y seguir está en ti", agregó en su publicación. Haz click abajo para más detalles sobre este sensible momento de El Chicharito.

Loading the player...