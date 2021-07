Aislinn Derbez reflexiona sobre su matrimonio y dice que lo disfrutó mucho, pero admite: ‘No lo extraño’

Ha pasado más de un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron a conocer su separación ante la sorpresa de propios y extraños. Sin embargo, desde el primer momento, los actores dejaron claro que, si bien se trataba de una de decisión difícil, ambos la habían tomado juntos y de la forma más cordial, además aseguraron que el cariño siempre prevalecería entre ellos y que siempre estarían unidos por el inmenso amor a hija. Ahora, mientras los dos se encuentran viviendo nuevas etapas de manera independiente, la actriz ha reflexionado sobre lo vivido en su matrimonio y ha confesado que, si bien tiene un gran aprecio hacia este momento de su vida, está segura de que no lo echa de menos y que no se arrepiente de nada.

En la más reciente entrega de su podcast, La Magia del Caos, Aislinn conversaba con sus invitadas Lety Sahagún y Ashley Frangie -creadoras de Se regalan dudas-, sobre el tema de los miedos. “Mi mayor miedo, yo creo que es darme cuenta que de repente, se me fue la vida y realmente nunca la viví ni la disfruté como quería”, confesó la actriz en su oportunidad, asegurando que ha reflexionado sobre aprovechar el tiempo de formas que le den felicidad y satisfacción. “Es como esa disyuntiva, de qué realmente vale la pena en la vida y me voy a arrepentir cuando esté viejita”, comentó. “El tiempo se va”, agregó.

Fue entonces cuando la estrella de La Casa de las Flores mencionó en la conversación su experiencia al estar casada. “Algo de lo que estoy súper orgullosa es de que disfruté mi matrimonio como no tienen una idea… Íbamos de viaje y lo disfrutaba, hacíamos cosas y lo disfrutaba”, reconoció Aislinn, aunque sin mencionar el nombre de su expareja. “Y entonces aprendí una lección maravillosa, que dije: ‘Ahorita que estoy separada, amo lo que viví en ese matrimonio, me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño’”, continuó la actriz. “Porque sí lo disfruté tanto, estuve tan presente en tantos momentos y di mi 100% todo el tiempo en tantos momentos que, ya que estoy fuera de, y ya que estoy en otro nivel digo: ‘No lo extraño, para nada me arrepiento, amo lo que viví, y me quedo llena y satisfecha’”, agregó.

Aislinn dejó claro que, pese a estos buenos recuerdos que atesora de su matrimonio, no tiene ningún tipo de arrepentimiento, y dijo que no le gustaría volver a ese punto. “Pero tampoco es como que quiero regresar ahí”, aseguró. “Eso es bien bonito, cuando sí estuviste presente y sí diste tu 100% ahí es donde no te quedas con ganas y nada más lo recuerdas como ‘qué rico’”, comentó.

La actriz se sincera sobre las causas de su separación

En abril pasado, durante otra entrega de La Magia del Caos, Aislinn se sinceró sobre su separación y reconoció que aunque se dio en el mejor de los términos, eso no impidió que fuera dolorosa. “Quiero decir, no fue difícil entre nosotros porque fue de una forma muy amigable, pero fue público. Fue desgarrador, para mí fue devastador”, admitió entonces. Al ahondar más en los motivos que llevaron a este desenlace, la actriz reveló lo que considera fue determinante en su separación de Mauricio Ochmann, aunque tampoco mencionó su nombre. “Creo que lo que yo viví es que mezclamos tanto las cosas que nos perdimos en el proceso, perdimos nuestras vidas individuales…”, confesó. A su vez, reflexionó sobre la creencia de que, en una pareja, se debe hacer feliz al otro, y destacó la importancia de reconocer que uno mismo es responsable de su propia felicidad. “Ponemos mucha presión en la otra persona para completarnos, para hacernos felices”, comentó. No obstante, dijo estar convencida de que que es posible construir una vida propia mientras se ha trabaja en una de pareja. “También creo que se puede alimentar y crear una vida propia al mismo tiempo que mi pareja alimenta y crea una vida propia, y compartir nuestras vidas. Porque si nos volvemos dependientes y sólo vivimos la vida que es de los dos creo que puede ser complicado”, expresó.

