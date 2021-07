¿Qué opina Andrea Meza de los arreglitos estéticos?

Han pasado más de dos meses desde que Andrea Meza le dio a México su tercera corona al convertirse en Miss Universo, y desde entonces ha trabajado constantemente para seguir poniendo en alto el nombre del país. Sin embargo, en su papel como figura pública esta reina de belleza se ha visto alcanzada por algunas críticas de detractores, así como por uno que otro rumor, entre ellos uno relacionado con las cirugías estéticas. Abierta como suele serlo, la guapa chihuahuense se ha referido a este tema, y no sólo ha compartido su opinión respecto a este tipo de arreglitos, sino que ha revelado además si ha recurrido a alguno.

En una reciente entrevista Andrea fue cuestionada sobre algunas versiones de prensa que ponían en duda la permanencia de la mexicana como Miss Universo debido a que supuestamente habría sobrepasado la cantidad de cirugías estéticas permitidas para este título. De lo más tranquila y hasta divertida, la también ingeniera en software desmintió estas especulaciones, asegurando que están completamente infundadas. “De verdad que yo no entiendo de donde inventan tantas cosas”, dijo entre risas ante las cámaras del programa Suelta la Sopa. “Eso nunca ha sido un tema, no hay un contrato tampoco en donde diga que no puedes tener cirugías, no hay un contrato que diga el número de cirugías, tú eres libre de hacer de tu cuerpo lo que quieras”, afirmó.

De lo más sincera, Andrea habló a detalle de los retoques estéticos a los que sí ha recurrido, y aseguró que ella nunca ha tenido problema con aceptarlo públicamente. “Sí, y no tengo tema en platicarlo”, dijo cuando le preguntaron directamente si había pasado por el quirófano alguna vez por motivos de belleza. “En 2017 tomé la decisión de hacerme algunos arreglos y pues fueron para bien. Me puse implantes de busto, no tengo tema en platicarlo y creo que es bastante obvio”, dijo entre risas. A su vez, destacó la importancia de tomar este tipo de decisiones por sí misma, y no por presiones externas o por dar gusto a terceros. “De verdad que yo siempre digo que si lo vas a hacer es porque te vas a sentir bien contigo misma, no porque nadie te la está pidiendo”, reflexionó.

Satisfecha y feliz con sus logros

Ajena a todos los rumores y comentarios negativos en torno a su victoria en el famoso certamen internacional de belleza, Andrea dijo estar segura de que este título fue el resultado de un trabajo contante de varios años. “Todos sabemos y yo me quedo con la tranquilidad de que yo trabajé muchísimo por este título, trabajé muchísimo para llegar a este lugar, fueron 5 años casi, dedicados para prepararme para Miss Universo, estoy viviendo el trabajo de mi vida, lo estoy disfrutando y con eso me quedo”, comentó.

A finales del pasado mes de mayo, apenas unas semanas después de su histórico triunfo, Andrea hizo una transmisión en vivo en su Instagram para interactuar con sus seguidores, y en charla virtual hubo quien le preguntó su opinión respecto a las críticas de sus detractores. “¿Qué le dirías a toda la gente que no supera que ganaste?”, dijo la mexicana al leer ella misma la pregunta que le enviaron. “Pues qué les digo, con esos comentarios no me van a quitar el título”, comentó sonriente y muy tranquila, dejando claro que las reacciones negativas a su triunfo no le quitaban el sueño. “Y tampoco es como que me afecten y ni me ponga triste. Les mando mucho amor”, agregó entonces antes de mandar un beso.

