'Son los mejores exmaridos que he conocido', dice Itatí Cantoral de Lucero y Mijares

El fuerte lazo de amistad entre Lucero y Mijares quedó más que evidenciado en el inolvidable concierto que la expareja dio hace unos meses, en el cual compartieron el escenario con sus hijos, quienes son otro de los motivos que los ha mantenido unidos. Tras aquella presentación, curiosamente titulada Siempre Amigos, los cantantes han vuelto a coincidir en un proyecto profesional: el nuevo reality show de talento de Televisa. Itatí Cantoral, quien también forma parte de esta producción, ha hablado de su experiencia al trabajar con La Novia de América y su exmarido, y se ha deshecho en halagos al describir su excelente relación.

Emocionada, Itatí habló del reality El Retador, que saldrá al aire el próximo 15 de agosto bajo la batuta del productor Rubén Galindo y con la conducción de Consuelo Duval. En este programa, la actriz fungirá como juez al lado de Lucero y Mijares, un trío que recibirá competidores de todas las edades y provenientes de distintos países para mostrar sus talentos en el canto, el baile y la imitación. La estrella de La Mexicana y El Güero contó cómo ha sido trabajar con los intérpretes, a quienes les guarda un gran cariño y admiración. “Mejores compañeros no me pudiesen haber tocado, para mí es un programa de verdad de agasajo”, expresó ante las cámaras del programa Hoy.

Dado que las grabaciones de este reality ya iniciaron, Itatí ha podido ser testigo de la excelente relación de Mijares y Lucero. “Son los mejores exmaridos que yo he conocido en toda mi vida, señoras y señores, no es broma”, comentó la actriz al hablar de lo bien que se llevan los cantantes, quienes se separaron hace casi una década. “Qué padres exmaridos, si así les salió el divorcio está muy bien, que lo vuelvan a hacer, son una pareja increíble”, agregó la intérprete haciendo gala de su característico sentido del humor.

¿Lucero seguirá trabajando con Mijares?

Por su parte, Lucero habló también de su experiencia al trabajar nuevamente con el padre de sus hijos, con quien además de compartir el puesto de juez, hizo mancuerna para interpretar la canción oficial del nuevo reality de talentos. “Manuelito Mijares y yo interpretamos el tema de El Retador, que es una canción con muchísimo punch, mucha energía”, dijo a Televisa Espectáculos. “Estar juntos, trabajando en algún proyecto pues siempre la verdad es que es súper, súper agradable, seguimos siendo muy buenos amigos y podemos hacer cosas que al público le gustan”, comentó. Al verlos tan felices compartiendo el espacio de manera profesional, no faltaron las preguntas sobre la gira Siempre Amigos que los fans de ambos han pedido insistentemente. La cantante habló al respecto y dijo estar completamente dispuesta a llevar a cabo esta serie de conciertos en cuanto la situación lo permita. “Ojalá que sí, ojalá que podamos tener ya pronto buenas noticias para ir organizando fechas y para poder saber si ya se pueden hacer shows en vivo y poder cantar juntos tanto Manuelito como yo”, comentó.

Hace unos meses, mientras Lucero y Mijares alistaban su concierto virtual, la cantante se sinceró sobre su relación con su exmarido y destacó lo bueno que ha sido para ambos compartir momentos junto a sus hijos, y también en lo profesional. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos”, dijo el pasado mes de mayo en entrevista para El Universal. “Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, señaló entonces. “Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido juntos, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir”, dijo la cantante al explicar el título que decidieron ponerle a su exitosa presentación musical.

