América Fernández revela cómo se lleva con su cuñada Alexia

Gracias a las redes sociales, América Fernández, hija de Alejandro Fernández, ha podido consolidar una comunidad de seguidores con los que comparte los instantes más especiales de su vida, no solo aquellos relacionados con lo que acontece en el terreno sentimental, sino también de la convivencia con su familia. Precisamente, la joven ha aprovechado este espacio para responder una pregunta entre los usuarios, quienes han querido saber cómo se lleva con su cuñada Alexia Hernández, quien hace apenas unos meses se unió en matrimonio con su hermano Alex tras varios años de noviazgo, haciendo oficial el ingreso de la guapa chica al círculo de los Fernández, que están enteramente felices por esta etapa de dicha al interior de su dinastía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de una dinámica en Instagram, América comenzó a revelar las preguntas que le hicieron llegar sus seguidores, entre ellas una que no pudo pasar por alto: “¿Cómo te llevas con Alexia? ¿Enserio no hay celos por tu hermano?”, se puede leer en la publicación, a lo que la hija del Potrillo respondió sin ningún filtro. “Para nada…”, dijo, dejando claro que no existen celos, para luego ahondar en la linda relación que mantiene con su cuñada. “¡Es mi amiga y mi hermana! La amo y soy la más feliz de que esté con mi hermano”, escribió, poniendo en alto lo grato que le ha resultado convivir con la esposa de Alex, a quien ha apoyado en todo momento.

A propósito de su reciente debut como tía de la pequeña Cayetana, hija de su hermana Camila, América recibió otra pregunta, la cual respondió sin ocultar la emoción que esto le provoca. “¿Te gustaría un sobrino de parte de tu hermano Alex?”. De inmediato, la joven despejó esta duda, dando muestra de la sinceridad y cercanía que mantiene con los usuarios, ansiosos por conocer más detalles de su vida personal. “Me encantaría, estoy vuelta loca de tía”, respondió en Instagram la también hija de América Guinart, quien ha sido muy transparente al realizar, de vez en cuando, este tipo de dinámicas.

VER GALERÍA

No es la primera vez que América revela detalles poco conocidos de su entorno personal, pues anteriormente también confesó cómo fue que conoció a su novio, una declaración que llamó mucho la atención entre sus seguidores. “Por Instagram”, dijo la joven que posteriormente explicó de qué manera se dio ese flechazo que hasta el día de hoy ha llenado su corazón de total felicidad. “Nos presentó una amiga cuando estábamos en diferentes partes y empezamos a platicar por ahí todos los días”, agregó la también aspirante a diseñadora de moda, que en más de una ocasión ha posado junto a su galán en redes.

Alex y Alexia, convertidos en marido y mujer

Fue a mediados de mayo cuando Alex y Alexia se dieron el “sí, acepto”, en la celebración de su boda por el civil, uno de los acontecimientos familiares más esperados entre los integrantes de la dinastía. Sin embargo, los enamorados no podían resistirse a la idea de llevar a cabo otra ceremonia, esta vez a finales de junio, y en la que a través de un rito espiritual se juraron amor eterno. Mientras tanto, se sabe que los esposos se encuentran preparando todo para convertirse en marido y mujer ante Dios, esto en una boda religiosa la cual estiman pueda llevarse a cabo en el mes de septiembre.

VER GALERÍA