¿A dónde se ha ido de luna de miel Lady Kitty Spencer?

Ha protagonizado la que muchos han catalogado como la boda del año, durante cuatro días -sin contar las previas celebraciones con sus amigas al norte del Italia-, Lady Kitty Spencer ha festejado sus nupcias con el empresario Michael Lewis. En un espectacular despliegue, la sobrina de la Princesa Diana no solamente eligió una de las villas más populares en la capital italiana para contraer matrimonio, sino que encomendó a Dolce & Gabbana para hacerle cinco vestidos de Alta Moda -solamente para el día de la boda- y ha llevado en sus distintos festejos diferentes looks de la marca. Una vez terminados los festejos públicos, los enamorados ahora sí, han emprendido su luna de miel y el destino ha resultado uno que bien podría ser esperado debido a la locación de su boda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así fue el majestuoso vestido Dolce & Gabbana que Lady Kitty Spencer usó para su boda

¿Quién entregó a Lady Kitty en el altar si no fue el Conde Spencer?

El look

Kitty y Michael fueron vistos llegando a un hotel de Positano, en la Costa Amalfitana de Italia, a apenas tres horas de Roma en coche -a ellos se les vio llegar al hotel en taxi en una serie de fotografías que mostraban a la novia con pasaporte en mano-. Por supuesto, en estas imágenes no podía faltar un diseño de la firma italiana de la que es embajadora. En esta ocasión se le vio llevando un vestido con estampado carretto multicolor. Con los dibujos de inspiración siciliana, este sencillo diseño de tirantes cobra vida con su falda hasta la rodilla gracias al vuelo que le dan los pliegues en la cintura. El vestido tiene un precio de $1,995 dólares (alrededor de $39,715 pesos mexicanos).

Kitty combinó este vistoso diseño con un bolso Kendra de paja bordado con hilo de la misma marca. Esta bolsa veraniega que cuenta con un forro a juego con el vestido de la socialité tiene un precio de 1,295 dólares (algo así como $25,780 pesos mexicanos). El toque final fueron sus sandalias de piso de la misma marca y colección con un precio muy similar al de la bolsa. Con la melena en una cola baja, grandes lentes de sol y el cubrebocas reglamentario en el hotel, parece que Kitty está lista para tomarse un descanso después de la agitadísima agenda que llevó en los últimos días.

VER GALERÍA

La espectacular villa donde Kitty Spencer celebró un día después de su boda

El destino

Positano no solamente es un hermoso destino italiano, sino que tiene la posición perfecta para disfrutar al máximo de la Costa Amalfitana, no por nada es uno de los grandes favoritos del verano. A solamente unos minutos de distancia en automóvil se encuentra Amalfi y a unos más Sorrento, mientras que cuando se trata del mar, es muy sencillo llegar desde ahí a lugares como Capri, uno de los más visitados por los turistas de la zona. Aunque si lo que se desea es disfrutar de este idílico rincón, Positano tiene su propio encanto, además de convertirse en una opción muy romántica para la pareja. Debido a las restricciones sanitarias que se viven en todo Europa, haber elegido quedarse en Italia es un movimiento perfecto para no tener que cumplir con las cuarentenas que se piden en otros países.

Al parecer, de esta forma, la socialité británica cierra con broche de oro las espectaculares festividades de su boda. De hecho, después de haber mantenido una constante actividad en las historias de sus redes sociales, desde su llegada a Positano se ha desconectado totalmente para poder disfrutar al máximo su primer viaje como mujer casada. A pesar de esto, no sería extraño que en unos días más aparezcan nuevas imágenes con un nuevo look para Kitty.

VER GALERÍA