Andrea Legarreta se sincera sobre sus inicios en la televisión: 'Me cerraron muchas puertas'

Gracias a su talento y carisma, Andrea Legarreta se ha convertido en uno de los rostros más queridos por el público, no por nada lleva más de 20 años en el programa Hoy, el matutino estrella de Televisa. Sin embargo, detrás del éxito que ha conseguido en la televisión, hay también mucho trabajo, dedicación y perseverancia. La guapa conductora, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 50 con un inolvidable viaje a Nueva York, ha recordado sus inicios en el medio del entretenimiento y ha revelado que las cosas no fueron fáciles, pues se topó con negativas en muchas audiciones, sin embargo eso no la detuvo.

Emocionada por su papel de juez en Los Chiquillos de Hoy, el nuevo concurso del matutino que conduce, Andrea contó cómo ha sido esta experiencia. “Me sentí muy feliz, sin duda de lo que se me hace más hermoso sobre la Tierra son los niños”, comentó en entrevista para Las Estrellas. “Y a la vez me encanta verlos luchar, me reflejo un poco en ellos, soy una mujer que desde niña estuve pues en el medio y luchando por tener un lugar en este medio, recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”, recordó Legarreta, quien inició en la televisión como modelo en comerciales cuando era apenas una niña pequeña. Con base en lo que vivió, la presentadora destacó la importancia de tener tacto al tratar a los pequeños. “Están aprendiendo, son nuevos en la vida, entonces se les tiene que tratar con mucho amor”, agregó.

Andrea ahondó en los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su carrera y destacó el apoyo incondicional que obtuvo de sus padres en sus inicios. “Ha sido hermoso porque he recibido el apoyo de mis padres, que eso es muy importante, cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo, o que aman algo en la vida y que además son buenos para eso o que pueden llegar ser muy talentosos en algo, pues yo creo que los tenemos que apoyar”, comentó la conductora, quien ha respaldado en todo momento los sueños de sus hijas, Mía y Nina, en sus pininos en la música y la actuación. “A veces hay padres que quieren imponer cierta carrera o que se dediquen a ciertas cosas, y la verdad es que creo que es un gran regalo que los padres podamos apoyar a nuestros hijos para luchar por sus sueños, para mí eso fue un regalo”, comentó.

La estrella de Hoy admitió que incluso el que la rechazaran le sirvió para crecer y tener las herramientas para enfrentar al mundo. “El que me cerraran puertas, el que me dijeran ‘no’ en ciertas audiciones, en castings y de más, algunos maestros incluso que me corrigieran en cierta forma en la que incluso llegué a dudar si debía seguir o no, pues la verdad es que todo es aprendizaje”, reflexionó. “Así es la vida vamos a recibir muchos ‘no’, muchas puertas cerradas, no a todo mundo les vamos a gustar, tenemos que entender que eso es parte de la vida, y que eso no significa que no sirvamos o que no podamos seguir luchando por un sueño”, agregó.

Realizada y feliz a sus 50

Andrea acaba de regresar a Hoy después de una inolvidable escapada en familia con la que celebró su cumpleaños número 50. La conductora viajó con su esposo, Erik Rubín, y sus hijas Mía y Nina a Nueva York, donde la pasaron de maravilla. “¡Gracias Dios por cada segundo de mi vida! Bendecida estoy, con mis amores, mi familia, amigos, salud, trabajo y seres que sin conocerme me apapachan…”, escribió en su cuenta de Instagram en su día. “De lo malo, no es ‘malo’ es aprendizaje, fortaleza y crecimiento… Gracias también por eso”, continuó en su sincero post. “Como dicen por ahí: Estoy en la edad perfecta para en vez de cumplir años, cumplir sueños… Hoy conecto con lo bonito”, agregó.

