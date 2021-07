¿Ya olvidó a JLo? Alex Rodriguez vacaciona con una misteriosa rubia en St. Tropez

Todo parece indicar que Saint-Tropez se ha convertido en el destino de moda para celebrar grandes ocasiones. Algo que ha quedado claro en la última semana, luego de que Jennifer Lopez y Ben Affleck presumieran su amor en este hermoso destino del Mar Mediterráneo, en donde celebraron el cumpleaños número 52 de la cantante. Coincidentemente, Alex Rodriguez, exprometido de JLo, también eligió este lugar para hacer lo propio, y al igual que su ex, se ha dejado ver de lo más divertido, disfrutando de sus días en la Costa Azul, muy bien acompañado un séquito de mujeres, algunos de sus amigos más cercanos y una misteriosa rubia que no se ha separado de él en ningún momento, levantando sospechas sobre lo que podría estar ocurriendo en la vida sentimental del expelotero de los Yankees.

Desde el pasado sábado 25 de julio, justo en el día del cumpleaños de su ex, ARod hizo saber a sus seguidores que se encontraba disfrutando de unos días de diversión a bordo de un lujoso yate, el cual no dudó en mostrar a sus fans a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que se pueden observar algunas tomas aéreas de la embarcación, desde donde se dejó ver en plena rutina de ejercicio con sus acompañantes. “Que inicien las celebraciones”, escribió Alex en otro post en el que se le podía ver posando de lo más sonriente en la proa de la embarcación. Desde aquel día, el también empresario fue visto en compañía de varias mujeres, siendo una de ellas la que más llamó la atención de los paparazzi que a la orden tomaron algunos aspectos de la celebración de ARod, centrándose en la visible cercanía que mantuvieron la misteriosa mujer y el cumpleañero, quien el pasado 27 de julio llegó a los 46 años.

De acuerdo con algunos medios como Page Six, la rubia acompañante de Alex Rodriguez se trata de Melanie Collins, reportera de la NFL, quien ha sido parte esencial de los festejos del deportista, pues no se ha separado de él y se les ha visto muy unidos y atentos. Y aunque los rumores sobre un supuesto romance entre el exbeisbolista y la también presentadora han comenzado a surgir en los últimos días, el mismo medio, que cita a una fuente cercana a Collins, ha dejado en claro que entre ellos por ahora hay una linda amistad.

A través de su perfil de Instagram, Alex se ha mostrado de lo más feliz y emocionado por celebrar un año más de vida. Y aunque este cumpleaños ha sido muy diferente, pues es el primero que pasa desde su rompimiento con Jennifer Lopez, el intérprete no puede mas que agradecer por todo lo bueno que la vida le ha dado. “Me siento tan agradecido hoy, no solo por celebrar mi gran día con mis increíbles amigos y familiares en este viaje mágico, sino por los buenos deseos, el amor y el apoyo de todos. No puedo pedir nada más. Gracias a todos. ¡Por unos 365 días saludables, felices y significativos para todos nosotros!”, expresó el cumpleañero junto a un álbum de fotografía en las que mostró algunos vistazos de sus días en Saint-Tropez.

¿Qué ha dicho JLo respecto a su rompimiento con ARod?

Fue el pasado mes de abril cuando Jennifer Lopez y Alex Rodriguez hicieron frente a los rumores de su separación y finalmente la confirmaron. Tres meses después de aquel capítulo en su vida, la cantante finalmente rompió el silencio y con toda sinceridad se refirió al fin de su relación con el que estuvo a punto de convertirse en su esposo. “A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, explicó la cantante a Ebro Darden, en su programa The Ebro Show (Apple Music), haciendo referencia a cómo fue que se dio cuenta de que su relación con el exbeisbolista había tomado otra dirección. “Una vez que me di cuenta de eso, sucedieron cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas: ‘Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debemos procesar estos momentos”, agregó.

