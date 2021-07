¿Qué dijo? Paris Hilton reacciona al rumor de su supuesto embarazo

Esta mañana el nombre de Paris Hilton acaparó todos los titulares, luego de que el portal PageSix publicara la noticia del supuesto embarazo de la empresaria. Después de que este sitio revelara que la estrella de realidad aparentemente estaba en la dulce espera de su primer hijo con su prometido, Carter Reum, la también DJ ya reaccionó. Sorprendida por el eco que tuvo esta información, Paris decidió desmentir esta información a través de su podcast This Is Paris, en el capítulo de esta tarde donde dijo tajante: “No estoy embarazada, todavía no”. A través de su feed en Instagram, Hilton escribió: “Me desperté con miles de mensajes sobre todas las noticias del embarazo, esta mañana. Quiero que lo escuchen directamente de mí”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Paris aprovechó este podcast para reconocer que sí tiene interés de tener hijos, pero no por el momento, pues su plan es primero llegar al altar: “Estoy esperando hasta después de la boda”. Tras dejar claro que no está embarazada, Paris reveló que está enfocada en los preparativos de su boda y que el secreto mejor guardado de toda novia ya está en proceso: “Mi vestido se está haciendo en este momento, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y quede perfecto. Definitivamente estoy esperando esa parte”, comentó Hilton en el este capítulo de este proyecto con el que comenzó en febrero de este año.

VER GALERÍA

La empresaria aseguró que su plan es escribirle a la cigüeña el próximo año, una vez que se haya casado: “Todavía no, lo estaré después de la boda, no puedo esperar a tener hijos en 2022. Pero como dije, me estoy preparando para la boda en este momento”. Paris dejó claro a sus fans que el rumor es completamente falso, pero que toda la mañana estuvo recibiendo llamadas y mensajes referentes a su supuesto embarazo: “Mis amigos querían respuesta”, comentó impresionada por el impacto que este rumor tuvo entre sus fanáticos a quienes quiso darle claridad con este podcast donde reconoció que la maternidad la ilusiona mucho.

Fue más allá y reveló que ya tiene nombre para sus futuros hijos: “No puedo esperar a tener una niña pequeña, la voy a llamar Londres. Amo Londres y Paris juntos. Y para mi hijo, quiero ponerle el nombre de una ciudad, un país o un estado también. Tengo el nombre, pero no lo voy a decir todavía. Podría mantenerlo como una sorpresa, no quiero que nadie me robe el nombre de mi bebé”, explicó. Reiteró que no es verdad la noticia de su embarazo, pero pidió mantenerlos en el radar: “Un día habrá pequeños mini París y mini Carters, pero todavía no. Estén atentos para 2022”, explicó para luego bromear: “Lo único que hay en el horno en este momento es mi sliving lasagna”, una receta que compartió en su nuevo reality Cooking with Paris.

VER GALERÍA

Paris y sus deseos de tener gemelos

Desde principios de este año, los fanáticos de Paris han estado muy atentos, luego de que la socialité reveló en el podcast The Trend Reporter with Mara que había comenzado a estudiar sus posibilidades para tener gemelos: “Hemos estado haciendo Fertilización In Vitro, así que puedo elegir gemelos si quiero”. Explicó que este método es la única opción que tiene para estar segura de tener una mujer y un varón: “Que sean un niño y una niña”. En esta charla, Paris reveló que fue su amiga Kim Kardashian quien le habló de la opción de preseleccionar el género de sus bebés.