Ximena Navarrete revela más detalles de su embarazo, ¿ya tiene nombre para su bebé?

Desde España, país en el que pasa un par de meses al año, Ximena Navarrete invitó a sus seguidores en Instagram a participar en una dinámica de preguntas y respuestas en la que, los cuestionamientos más recurrentes estuvieron relacionados con su embarazo. Luego de que eligiera las páginas de ¡HOLA! para revelar que ella y su esposo Juan Carlos Valladares están en la dulce espera de un bebé, la exMiss Universo ha querido abrir su corazón, ahora con sus seguidores a quienes les contó varios detalles de su estado. Antes de viajar a la Madre Patria, Ximena compartió con sus seguidores que espera una niña: “Mi bebé, eres un sueño hecho realidad, espero ser buena mamá y ser un medio para educarte, guiarte, ayudarte a cumplir tus sueños y tu misión en este mundo”, escribió la tapatía tras su gender reveal.

Tras revelar que su bebé es una niña, Ximena respondió a la pregunta: “¿Decidiste el sexo de tu bebé?” con un: “No, ni para mi esposo, ni para mí, es importante el sexo de nuestro bebé. Estábamos igual de felices con niña o con niño”, escribió la tapatía quien además reveló que esta situación provocó mucha emoción en la pareja: “Queríamos que fuera sorpresa”, añadió. Ximena también reveló que este viaje a Europa lo hizo con la aprobación de su médico: “Cada embarazo es distinto, yo no hago nada que mi médico no me deje hacer. En un embarazo donde todo va bien se puede seguir una vida normal, obviamente cuidándote”, explicó.

Varias de sus seguidores también la cuestionaron sobre si, su embarazo, requiere de un cuidado especial y detalló: “No, mi embarazo no es de alto riesgo. Cumplí 33 años hace 4 meses. Es una excelente edad para estar embarazada”. En esta ronda de preguntas y respuestas, Ximena también reveló si ya tiene nombre para su bebé, una información que anunció, se va a reservar hasta que la niña llegue al mundo: “Todavía no… cuando nazca o compartiremos (así tenemos tiempo para decidir)”, escribió la Miss Universo. Sobre cómo le gustaría traer al mundo a su bebé, reconoció: “Como Dios quiera, pero que nazca bien nuestra bebé. Me gustaría natural, pero algunas veces no se puede por alguna razón, si por algo me toca cesárea bienvenida sea”, detalló.

Recientemente, la tapatía se sinceró durante una charla con la experta en infertilidad, Aldonza Vélez, donde reveló habló del proceso que atravesó para embarazarse luego de la pérdida de su primer bebé: “Yo en ese momento en el que perdí al bebé tenía 30 años, pues bueno, es una edad relativamente buena para estar buscando un bebé”, confesó. Aunque pensó que todo estaba bajo control, Ximena reveló que se enfrentó a un problema con el que no contaba: “Nos dimos cuenta, me parece que, en mi segunda consulta, de que mi reserva ovárica estaba super disminuida. Yo en ese punto no tenía idea de qué era la reserva ovárica, no es algo que sabes comúnmente, no es algo que te explique alguien, así pude saber qué era lo que estaba pasando realmente”, aseguró.

Ximena aseguró que abrió este capítulo tan personal de su vida para ayudar a mujeres que, como ella, tienen el deseo de tener un hijo y no saben sobre este tema: “Por eso mismo esta información me parece super importante y muy valiosa, porque habrá algunas mujeres que tengan 25 años, 23 años, y yo entiendo que no es un momento que muchas mujeres quieren o deciden tener bebés. Yo a mis 25 años no me hubiera pasado por la cabeza tener un bebé porque estaba enfocada en mi trabajo, en otras cosas, no iba a buscar tener un bebé en ese momento, pero hubiera sido una información muy importante tenerla, porque en ese momento yo empiezo a hacer mi reserva, a congelar mis óvulos, con toda la tranquilidad del mundo”, contó la tapatía.