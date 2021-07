'Los números no están claros', Ferdinando Valencia sobre la deuda del hospital de su hijo Dante

Hace dos años, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman enfrentaron una de las pruebas más duras como pareja. Y es que tras el nacimiento de sus mellizos, uno de ellos enfermó gravemente, lo que lo llevó a pasar una larga temporada en el hospital, donde finalmente perdió la vida. Debido a esta situación, el actor y su pareja adquirieron una deuda con el centro médico en donde se atendió a su pequeño, una situación con la que hoy en día siguen lidiando. Aunado a eso, el intérprete ha dejado en claro su intención de hacer valer su derecho como miembro activo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de acceder al seguro de gastos médicos mayores al que es acreedor, una situación que hasta el día de hoy no ha podido resolver y en la que está dispuesto llegar hasta las últimas consecuencias.

Así lo reveló durante un reciente encuentro con la prensa, en donde con total apertura se ha referido al estatus de su deuda con el centro médico, así como de la disputa que enfrenta con la ANDA desde hace dos años. “Eso es un caos, sinceramente, no por la deuda, yo lo repito y lo digo siempre, porque en esos temas a la gente le gusta decir que nos gusta recibir… No, hay una palabra detrás de todo lo que forman mis intenciones, que es ‘lo justo’, lo justo significa que yo asumo todo lo que toca, lo justo significa que se me tiene que aportar todo lo que me toca”, expresó de forma contundente, dejando en claro que no piensa desistir en su intención de hacer valer sus derechos.

El actor dejó en claro que no está pidiendo nada que no le corresponda, pues dijo, ha cotizado en la Asociación desde que comenzó con su carrera, por lo que lo único que está pidiendo es lo justo y de acuerdo con lo que él sabe que le corresponde por derecho, ni más ni menos. “Acuérdense que no es como llegar y pedir, no, acuérdense que yo tengo acá cotizando casi dos décadas a un sindicato, y es como para ustedes, compras un seguro y pasa algo y tú esperas que el seguro tenga una cobertura, es así de fácil… Los números no están claros, ese el problema realmente, no estoy diciendo que la gente se esté cruzando de manos”, expresó.

Cobijado por sus amigos más famosos

En una entrevista que el actor concedió al programa Confesiones, el artista reconoció la ayuda que recibió de algunos de sus amigos famosos, que conmovidos ante la dura situación que atravesaba su familia, no dudaron en tenderle la mano. “Voy a dar nombres, perdónenme, pero creo que tengo que decirlo porque no voy a encontrar manera de agradecerles nunca. Hay gente como Galilea (Monitjo) que nos hizo un depósito irracional… Andrea Legarreta, gente que estuvo ahí para darnos una mano. Lo que sea que hayan hecho conmigo más allá de eso, espiritualmente en ese momento tomó un significado más fuerte que cualquier cosa”, expresó con lágrimas en los ojos.

El actor continuó nombrando a compañeros artistas y deportistas que se solidarizaron con su causa, mostrando su profundo agradecimiento por haberse solidarizado con él y la madre de sus pequeños. “Canelo (Álvarez) básicamente me habló y me dijo: ‘¿Qué hago? Yo me encargo’, yo no lo acepté, porque no quería que fuera así tampoco. Jaime Camil habló y me dijo: ‘¿qué necesitas?, un avión, algo, ¿qué?’, no acepté… hubo mucha gente, todos los nombres los tengo aquí, todos los nombres los podría pronunciar porque la lista es infinita, pero de corazón de se los digo: gracias por ser los humanos que son, gracias a todas las personas que me ayudaron, eso fue agradable, dentro de todas las cosas”, señaló.

